Перші результати виборів: назвали, хто очолить дві громади на Волині
23 грудень, 23:15
Уже з'явились перші результати виборів голів та депутатів громад на Волині.
Зокрема, як повідомляє офіційний сайт Волинської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", головою Тростянецької ОТГ обрали Олександра Ковальчука (на фото).
Його підтримало більше 84% виборців.
Біографічна довідка:
Олександр Ковальчук народився 23 червня 1983 року в селі Тростянець Ківерцівського району Волинської області у сім’ї службовців.
В 2000 році закінчив Тростянецьку середню школу, в цьому ж році вступив до Володимир-Волинського сільськогосподарського технікуму на факультет «Електрифікація та автоматизація сільського господарства.
2001-2003 рр. – служба військова.
2003-2009 рр. – державна прикордонна служба.
Із 2015 року – голова Тростянецької сільської ради.
Освіта: вища. Наразі здобуває другу вищу освіту (заочна форма навчання) в Луцькому національному технічному університеті, факультет «Управління персоналом та економіка праці». Неодружений.
А новообраним головою Привітненської ОТГ став Ігор Красовський. Його підтримали 43% виборців.
Ігор Красовський народився 24 січня 1963 року в селі Привітне Локачинського району.
Освіта вища – у 1985 році закінчив Львівський політехнічний інститут, будівельний факультет.
Трудову діяльність розпочав у 1985 році майстром пром.дільниці №3 Мінської атомної теплоелектроцентралі.
З 1987 до 2000 рр. працював у Локачинському госпорозрахунковому відділі технагляду та будівництва.
2000-2006 рр. – волинська регіональна філія ДП «Центр державного земельного кадастру». З 2006 року очолює Привітненську сільську раду.
Одружений. Судимість відсутня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема, як повідомляє офіційний сайт Волинської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", головою Тростянецької ОТГ обрали Олександра Ковальчука (на фото).
Його підтримало більше 84% виборців.
Біографічна довідка:
Олександр Ковальчук народився 23 червня 1983 року в селі Тростянець Ківерцівського району Волинської області у сім’ї службовців.
В 2000 році закінчив Тростянецьку середню школу, в цьому ж році вступив до Володимир-Волинського сільськогосподарського технікуму на факультет «Електрифікація та автоматизація сільського господарства.
2001-2003 рр. – служба військова.
2003-2009 рр. – державна прикордонна служба.
Із 2015 року – голова Тростянецької сільської ради.
Освіта: вища. Наразі здобуває другу вищу освіту (заочна форма навчання) в Луцькому національному технічному університеті, факультет «Управління персоналом та економіка праці». Неодружений.
А новообраним головою Привітненської ОТГ став Ігор Красовський. Його підтримали 43% виборців.
Ігор Красовський народився 24 січня 1963 року в селі Привітне Локачинського району.
Освіта вища – у 1985 році закінчив Львівський політехнічний інститут, будівельний факультет.
Трудову діяльність розпочав у 1985 році майстром пром.дільниці №3 Мінської атомної теплоелектроцентралі.
З 1987 до 2000 рр. працював у Локачинському госпорозрахунковому відділі технагляду та будівництва.
2000-2006 рр. – волинська регіональна філія ДП «Центр державного земельного кадастру». З 2006 року очолює Привітненську сільську раду.
Одружений. Судимість відсутня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////// Россия может начать "расширенную" войну против Украины..........NET SLOV===ODNI VURASHENIIA OSTALIS'' KAK NAGLO PUTIN I POROSHENKO===SLAVIANSKAIA OLIGARXIIA OBOLVANIVAET BEDNUE BESKONECHNO BESPRAVNUE UKRAINSKII I ROSSIISKII NARODU MASSOVOE ISTREBLENIE KOTORUX===ETO PROEKT KOTORUI MOSHET STAT'' MRACHNOI REAL''NOST''IU.........BOGATUE MERZAVTSU PRAVIASHGIE EVRO=ATLANTIKOI SRASHENU I EDINU V SVOEM STREMLENII SBERECH'' LIUBOI TSENOI VLAST'' BOGATUX NAD BEDNUMI V SLAVIANSKOM REGIONE.......POST=REVOLIUTSUONNAIA POROSHENKOVSKAIA UKRAINA===ETO DASHE GARANTIROVANNUI TRANZITER I ZAKUPSHIK KREMLEVSKOI NEFTI I DRUGOI PRODUKTSUI===ZA CHTO SHE OTDALI SVOI SHUZNI GEROICHESKIE UKRAINSKIE PATRIOTU===ZA VLAST'' BARUG I TORGOVLIU MESHDU UKRAINOI I ROSSIEI.......A KAKOI =SOTSUAL''NUI PAKET= POMOGAIUT SFORMIROVAT'' PUTINISTICHESKOMU FIURERU NEMETSKO=FRANTSUZSKIE VLASTI===VOT ONI I EST'' ISTINNUE PUTINISTU POZVOLIAIUSHIE KREMLEVSKOMU GITLERU DASHE STROIT'' NOVUI =SEVERNUI TRANZIT=2.........SKOL''KO PUTIN DOLSHEN UBIT'' UKRAINTSEV DA I ROSSIIAN CHTOBU XOLODNOKROVNUE TOLSTOKOSHUE NEMETSKIE BUNDESTAGOVSKIE ARIISKIE GEGEMONISTU ZABLOKIROVALI LIUBUE TORGOVUE OTNOSHENIIA S RUSSKIM FASHUSTKIM ZAXVATNICHESKIM REIXOM........NU DOLSHNA SHE SUSHESTVOVAT'' TSUFRA UBIENNUX SLAVIAN KOGDA NEMETSKIE PIVNUE SHUVOTU PRONIKNUTSIA SHALOST''IU PO OTNOSHENIIU K UKRAINSKOMU MNOGOSTRADAL''NUMU NARODU........10.000 ISTREBLENNUX UKRAINTSEV===ETO IAVNO MALO===GERMANSKIE IMPERSKIE KRUGI PRODOLSHAIUT SHARIT'' VKUSNUE SOSISKI NA DESHEVOM I KACHESTVENNOM RUSSKOM MIASO=DONBASSKOM KROVAVOM GAZE........AMERIKANSKII SSHUSHENNUI GAZ DOROGOI I =KOPTIT= FIGURAL''NO VURASHAIAS''===ETO PUTINIST SHREDER TAK RASPINAETSIA OTSTAIVAIA VLAST'' PSEVDO=XRISTIAN SOTRUDNICHAIUSHIX S RUSSKIM ANTIXRISTOM===CHERTI PRAVIAT NESCHASTNUM CHELOVECHESTVOM.......A CHTO ESLI PUTIN UB''ET 100.000 UKRAINTSEV===DROGNUT LI TOGDA NEMETSKIE BUNDESTAGOVSKIE XOLODNUE SERDTSA........A ESLI PUTIN UB''ET MILION UKRAINTSEV TO NAVERNOE XOLODNAIA NEMETSKAIA KROV'' NE ZASTAVIT BERLINSKIE VUSOKOMERNUE OTSTRANENNUE SERDTSA STUCHAT'' CHASHE SOSTRADAIA K UKRAINSKOMU I VSESLAVIANSKOMU GORIU........PUTIN USHE ISTREBIL BOLEE 10.000 UKRAINTSEV I ADEKVATNUE LIDERU GUMANNUX STRAN DOLSHNU PREKRATIT'' TORGOVAT'' S PUTINSKOI ROSSIEI RAZRUSHAIUSHEI STRANU I VERSHASHEI DIKTATORSKII TERROR KAK V SAMOI ROSSII TAK I ZA EE PREDELAMI.........PUTINISTU==ETO SOSTAVNAIA CHAST'' ANGLO=SAKSONSKOI IMPERII===KAK TOL''KO VURODKA PUTINA NE PODDERSHUVALI I NE POMOGALI ETOMU UBLIUDKU ZA POSLEDNIE 5=PIAT'' LET PREDSTAVITELI NATOvskogo MIRA...........I SMOTRITE===NE DAIUT UKRAINSKOMU NARODU STAT'' NEZAVISIMUM OT =VSEX IMPERII=.......NA VOSTOK POIDESH''===V =TIUR''MU NARODOV= POPADESH'' A POIDESH'' NA ZAPAD STANESH'' NOVOI KOLONIAL''NOI RUMUNIEI LIBO VENGRIEI===IMPERIALISTU PRAVIAT MIROM A MONOPOLIARNOGO DOBROGO BRIUSSELIA FAKTICHESKI NE SUSHESTVUET........V OGRABLENNOM NUVORISHAMI SLAVIANSKOM MIRE MOSHNO TOL''KO VOINOI SOXRANIT'' VNUTRENNEE ULICHNOE SPOKOISTVIE A V MIRNOE STABIL''NOE VREMIA PUTINA I POROSHENKO BUDUT SNOSIT'' RAZ''IARENNUE GRASHDANE KOTORUX PRIIDETSIA UBIVAT'' NA ULITSAX ROSSIISKIX I UKRAINSKIX GORODOV===TAK LUCHSHE ISTREBLIAT'' SLAVIANSKUIU GOPOTU NA DONBASSE.........TAK RESHUL DEISTVOVAT'' PUTIN I POROSHENKO TOSHE RVETSIA OSVOBOSHDAT''' UKRAINSKIE ZEMLI===DO VOINU 5 MILIONOV UKRAINTSEV VUEXALI IZ UKRAINU I VO VREMIA VOINU ESHE 5 MILIONOV VUEXALI I CHEREZ 5=PIAT'' LET ESHE 5=PIAT'' MILIONOV UKRAINTSEV POKINUT RODNUIU UKRAINU I ROSSIIANE TAKSHE MASSOVO VUEZSHAIUT IZ ROSSII.......V VOIUIUSHEGO URODA PREVRASHEN SLAVIANSKII MIR OTOBRASHAIUSHII NALICHIE VUSOKOMERNOGO AVTORITARIZMA GOTOVOGO NA LIUBUE ZLODEIANIIA LISH'' BU SOXRANIT'' VLAST'' BARUG===PRODASHNOGO GNILOGO MEN''SHUNSTVA PREVRATIVSHEGO SLAVIAN V KOLONIAL''NUX RABOV.........Кандидаты от БПП побеждают в 40% общин на выборах ОТО===DIKTATORA POROSHENKO NENAVIDIAT UKRAINTSU NO /////BPP/////// VEZDE =POBESHDAET= SVOIX KONKURENTOV TOCHNO TAKIX SHE NUVORISHEI RVUSHUXSIA K VLASTI.........=VUBORU= V SLAVIANSKOM MIRE===ETO LEGITIMIZATSUIA OLIGARXIZMA I DIKTATURU PRAVIASHEGO GET''MANOVSKOGO VOROVSKOGO OFFSHORNOGO MEN''SHUNSTVA..........POROSHENKO===ETO NEGODIAI ZADEISTVUIUSHII ADMINISTRATIVNUI OLIGARXICHESKII I MESTECHKOVUI UPRAVLENCHESKI RESURS CHTOBU OPIAT'' ZAXVATIT'' VLAST'' I OBOGASHATSIA PREVRASHAIA V VECHNUX MONOPOLISTOV 10=AT'' NUVORISHEI KOTORUM PRENADLESHAT VSE UKRAINSKIE BOGATSTVA........I VLASTI STRAN NATO MOLCHAT PODDERSHUVAIA IZBIRATEL''NUI BESPREDEL V UKRAINE POTOMU CHTO SHOKOLADNAIA KUKLA LIUBA I DOROGA VSEM IGROKAM VOSTOCHNUM I ZAPADNUM..........MESTNUE I TSENTRAL''NUE VUBORU V UKRAINE===ETO PORNOGRAFIIA IMMITIRUIUSHAIA DEMOKRATIIU.........PORNOGRAFIIA===ETO IMMITATSUIA LIUBVI A UKRAINSKIE PORNOGRAFICHESKIE VUBORU===ETO IMMITATSUIA DEMOKRATII===VLASTI NARODA==xa=xa........=========TOL''KO APREL''SKAIA REVOLIUTSUIA 2019 SMETAIUSHAIA SO SVOEGO BRIUSSEL''SKOGO PUTI V PERVUIU OCHERED'' PUTINISTOV OLIGARXOV VOROV I KOLONIAL''NUX MARIONETOK SPASET VAS UKRAINTSU NO VAS NACHNUT ISTREBLIAT'' A ZACHEM PUTIN 5=PIAT'' LET RASSTRELIVAET VAS NA DONBASSE===ON TAKIM SPOSOBOM KONTROLIRUET RAZVITIE UKRAINU........BRIUSSEL''===ETO VSEOB''EDINIAIUSHAIA RAVNOMERNO RAZVIVAIUSHAIA NADESHDA VSEX STRAN I NARODOV OBIAZATEL''NO STANET REAL''NOST''IU KAK STALI PROGRESSIVNOI REAL''NOST''IU IZOBRETENIIA RADIOVOLN KOLESA I ELEKTRICHESKOI TSUVILIZATSUI.......DVISHENIE ////////SPRAVEDLIVOST''//////////===GARANT OTDELENIIA BIZNESA OT VLASTI I GOSUDARSTVA===GOSUDARSTVA DEMOKRATICHESKOGO IZBIRATEL''NOGO BOL''SHUNSTVA===GUMANNOGO NARODA===CHELOVEKA.........VALENTIN NALIVAICHENKO===PREZIDENT UKRAINU 2019......
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////// Россия может начать "расширенную" войну против Украины..........NET SLOV===ODNI VURASHENIIA OSTALIS'' KAK NAGLO PUTIN I POROSHENKO===SLAVIANSKAIA OLIGARXIIA OBOLVANIVAET BEDNUE BESKONECHNO BESPRAVNUE UKRAINSKII I ROSSIISKII NARODU MASSOVOE ISTREBLENIE KOTORUX===ETO PROEKT KOTORUI MOSHET STAT'' MRACHNOI REAL''NOST''IU.........BOGATUE MERZAVTSU PRAVIASHGIE EVRO=ATLANTIKOI SRASHENU I EDINU V SVOEM STREMLENII SBERECH'' LIUBOI TSENOI VLAST'' BOGATUX NAD BEDNUMI V SLAVIANSKOM REGIONE.......POST=REVOLIUTSUONNAIA POROSHENKOVSKAIA UKRAINA===ETO DASHE GARANTIROVANNUI TRANZITER I ZAKUPSHIK KREMLEVSKOI NEFTI I DRUGOI PRODUKTSUI===ZA CHTO SHE OTDALI SVOI SHUZNI GEROICHESKIE UKRAINSKIE PATRIOTU===ZA VLAST'' BARUG I TORGOVLIU MESHDU UKRAINOI I ROSSIEI.......A KAKOI =SOTSUAL''NUI PAKET= POMOGAIUT SFORMIROVAT'' PUTINISTICHESKOMU FIURERU NEMETSKO=FRANTSUZSKIE VLASTI===VOT ONI I EST'' ISTINNUE PUTINISTU POZVOLIAIUSHIE KREMLEVSKOMU GITLERU DASHE STROIT'' NOVUI =SEVERNUI TRANZIT=2.........SKOL''KO PUTIN DOLSHEN UBIT'' UKRAINTSEV DA I ROSSIIAN CHTOBU XOLODNOKROVNUE TOLSTOKOSHUE NEMETSKIE BUNDESTAGOVSKIE ARIISKIE GEGEMONISTU ZABLOKIROVALI LIUBUE TORGOVUE OTNOSHENIIA S RUSSKIM FASHUSTKIM ZAXVATNICHESKIM REIXOM........NU DOLSHNA SHE SUSHESTVOVAT'' TSUFRA UBIENNUX SLAVIAN KOGDA NEMETSKIE PIVNUE SHUVOTU PRONIKNUTSIA SHALOST''IU PO OTNOSHENIIU K UKRAINSKOMU MNOGOSTRADAL''NUMU NARODU........10.000 ISTREBLENNUX UKRAINTSEV===ETO IAVNO MALO===GERMANSKIE IMPERSKIE KRUGI PRODOLSHAIUT SHARIT'' VKUSNUE SOSISKI NA DESHEVOM I KACHESTVENNOM RUSSKOM MIASO=DONBASSKOM KROVAVOM GAZE........AMERIKANSKII SSHUSHENNUI GAZ DOROGOI I =KOPTIT= FIGURAL''NO VURASHAIAS''===ETO PUTINIST SHREDER TAK RASPINAETSIA OTSTAIVAIA VLAST'' PSEVDO=XRISTIAN SOTRUDNICHAIUSHIX S RUSSKIM ANTIXRISTOM===CHERTI PRAVIAT NESCHASTNUM CHELOVECHESTVOM.......A CHTO ESLI PUTIN UB''ET 100.000 UKRAINTSEV===DROGNUT LI TOGDA NEMETSKIE BUNDESTAGOVSKIE XOLODNUE SERDTSA........A ESLI PUTIN UB''ET MILION UKRAINTSEV TO NAVERNOE XOLODNAIA NEMETSKAIA KROV'' NE ZASTAVIT BERLINSKIE VUSOKOMERNUE OTSTRANENNUE SERDTSA STUCHAT'' CHASHE SOSTRADAIA K UKRAINSKOMU I VSESLAVIANSKOMU GORIU........PUTIN USHE ISTREBIL BOLEE 10.000 UKRAINTSEV I ADEKVATNUE LIDERU GUMANNUX STRAN DOLSHNU PREKRATIT'' TORGOVAT'' S PUTINSKOI ROSSIEI RAZRUSHAIUSHEI STRANU I VERSHASHEI DIKTATORSKII TERROR KAK V SAMOI ROSSII TAK I ZA EE PREDELAMI.........PUTINISTU==ETO SOSTAVNAIA CHAST'' ANGLO=SAKSONSKOI IMPERII===KAK TOL''KO VURODKA PUTINA NE PODDERSHUVALI I NE POMOGALI ETOMU UBLIUDKU ZA POSLEDNIE 5=PIAT'' LET PREDSTAVITELI NATOvskogo MIRA...........I SMOTRITE===NE DAIUT UKRAINSKOMU NARODU STAT'' NEZAVISIMUM OT =VSEX IMPERII=.......NA VOSTOK POIDESH''===V =TIUR''MU NARODOV= POPADESH'' A POIDESH'' NA ZAPAD STANESH'' NOVOI KOLONIAL''NOI RUMUNIEI LIBO VENGRIEI===IMPERIALISTU PRAVIAT MIROM A MONOPOLIARNOGO DOBROGO BRIUSSELIA FAKTICHESKI NE SUSHESTVUET........V OGRABLENNOM NUVORISHAMI SLAVIANSKOM MIRE MOSHNO TOL''KO VOINOI SOXRANIT'' VNUTRENNEE ULICHNOE SPOKOISTVIE A V MIRNOE STABIL''NOE VREMIA PUTINA I POROSHENKO BUDUT SNOSIT'' RAZ''IARENNUE GRASHDANE KOTORUX PRIIDETSIA UBIVAT'' NA ULITSAX ROSSIISKIX I UKRAINSKIX GORODOV===TAK LUCHSHE ISTREBLIAT'' SLAVIANSKUIU GOPOTU NA DONBASSE.........TAK RESHUL DEISTVOVAT'' PUTIN I POROSHENKO TOSHE RVETSIA OSVOBOSHDAT''' UKRAINSKIE ZEMLI===DO VOINU 5 MILIONOV UKRAINTSEV VUEXALI IZ UKRAINU I VO VREMIA VOINU ESHE 5 MILIONOV VUEXALI I CHEREZ 5=PIAT'' LET ESHE 5=PIAT'' MILIONOV UKRAINTSEV POKINUT RODNUIU UKRAINU I ROSSIIANE TAKSHE MASSOVO VUEZSHAIUT IZ ROSSII.......V VOIUIUSHEGO URODA PREVRASHEN SLAVIANSKII MIR OTOBRASHAIUSHII NALICHIE VUSOKOMERNOGO AVTORITARIZMA GOTOVOGO NA LIUBUE ZLODEIANIIA LISH'' BU SOXRANIT'' VLAST'' BARUG===PRODASHNOGO GNILOGO MEN''SHUNSTVA PREVRATIVSHEGO SLAVIAN V KOLONIAL''NUX RABOV.........Кандидаты от БПП побеждают в 40% общин на выборах ОТО===DIKTATORA POROSHENKO NENAVIDIAT UKRAINTSU NO /////BPP/////// VEZDE =POBESHDAET= SVOIX KONKURENTOV TOCHNO TAKIX SHE NUVORISHEI RVUSHUXSIA K VLASTI.........=VUBORU= V SLAVIANSKOM MIRE===ETO LEGITIMIZATSUIA OLIGARXIZMA I DIKTATURU PRAVIASHEGO GET''MANOVSKOGO VOROVSKOGO OFFSHORNOGO MEN''SHUNSTVA..........POROSHENKO===ETO NEGODIAI ZADEISTVUIUSHII ADMINISTRATIVNUI OLIGARXICHESKII I MESTECHKOVUI UPRAVLENCHESKI RESURS CHTOBU OPIAT'' ZAXVATIT'' VLAST'' I OBOGASHATSIA PREVRASHAIA V VECHNUX MONOPOLISTOV 10=AT'' NUVORISHEI KOTORUM PRENADLESHAT VSE UKRAINSKIE BOGATSTVA........I VLASTI STRAN NATO MOLCHAT PODDERSHUVAIA IZBIRATEL''NUI BESPREDEL V UKRAINE POTOMU CHTO SHOKOLADNAIA KUKLA LIUBA I DOROGA VSEM IGROKAM VOSTOCHNUM I ZAPADNUM..........MESTNUE I TSENTRAL''NUE VUBORU V UKRAINE===ETO PORNOGRAFIIA IMMITIRUIUSHAIA DEMOKRATIIU.........PORNOGRAFIIA===ETO IMMITATSUIA LIUBVI A UKRAINSKIE PORNOGRAFICHESKIE VUBORU===ETO IMMITATSUIA DEMOKRATII===VLASTI NARODA==xa=xa........=========TOL''KO APREL''SKAIA REVOLIUTSUIA 2019 SMETAIUSHAIA SO SVOEGO BRIUSSEL''SKOGO PUTI V PERVUIU OCHERED'' PUTINISTOV OLIGARXOV VOROV I KOLONIAL''NUX MARIONETOK SPASET VAS UKRAINTSU NO VAS NACHNUT ISTREBLIAT'' A ZACHEM PUTIN 5=PIAT'' LET RASSTRELIVAET VAS NA DONBASSE===ON TAKIM SPOSOBOM KONTROLIRUET RAZVITIE UKRAINU........BRIUSSEL''===ETO VSEOB''EDINIAIUSHAIA RAVNOMERNO RAZVIVAIUSHAIA NADESHDA VSEX STRAN I NARODOV OBIAZATEL''NO STANET REAL''NOST''IU KAK STALI PROGRESSIVNOI REAL''NOST''IU IZOBRETENIIA RADIOVOLN KOLESA I ELEKTRICHESKOI TSUVILIZATSUI.......DVISHENIE ////////SPRAVEDLIVOST''//////////===GARANT OTDELENIIA BIZNESA OT VLASTI I GOSUDARSTVA===GOSUDARSTVA DEMOKRATICHESKOGO IZBIRATEL''NOGO BOL''SHUNSTVA===GUMANNOGO NARODA===CHELOVEKA.........VALENTIN NALIVAICHENKO===PREZIDENT UKRAINU 2019......
Останні новини
24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Перші результати виборів: назвали, хто очолить дві громади на Волині
23 грудень, 23:15
Загиблий на трансформаторній підстанції у Луцьку був поліцейським
23 грудень, 22:40
Повідомили остаточні результати явки на виборах до волинських ОТГ
23 грудень, 21:37
У Луцьку на збір сміття планують виділити 1,5 мільйона
23 грудень, 21:01