Показали шокуючі умови у волинській обласній дитячій лікарні. ФОТО

У мережі з'явилися світлини палат обласної дитячої лікарні, де перебувають маленькі волиняни.Цим у спільноті Луцьк то є Луцьк поділилася"Шановні чиновники, депутати!!! Невже має бути такий стан в палатах в дитячій обласній лікарні??? В палаті 6 ліжок, на 3 лежать мами з дітьми а на 3 просто діти всього 9 чоловік. Стан палати просто ЖАХ! На фото видно. А в нас в місті думають, як встановити музичний фонтан! Можливо, в першу чергу подумати за те, що більш потрібним на сьогоднішній день", - пише обурена жінка.