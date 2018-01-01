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Показали шокуючі умови у волинській обласній дитячій лікарні. ФОТО

Показали шокуючі умови у волинській обласній дитячій лікарні. ФОТО
У мережі з'явилися світлини палат обласної дитячої лікарні, де перебувають маленькі волиняни.

Цим у спільноті Луцьк то є Луцьк поділилася Оксана Ярощук.

"Шановні чиновники, депутати!!! Невже має бути такий стан в палатах в дитячій обласній лікарні??? В палаті 6 ліжок, на 3 лежать мами з дітьми а на 3 просто діти всього 9 чоловік. Стан палати просто ЖАХ! На фото видно. А в нас в місті думають, як встановити музичний фонтан! Можливо, в першу чергу подумати за те, що більш потрібним на сьогоднішній день", - пише обурена жінка.

Показали шокуючі умови у волинській обласній дитячій лікарні. ФОТО
Показали шокуючі умови у волинській обласній дитячій лікарні. ФОТО
Показали шокуючі умови у волинській обласній дитячій лікарні. ФОТО
Показали шокуючі умови у волинській обласній дитячій лікарні. ФОТО
Показали шокуючі умови у волинській обласній дитячій лікарні. ФОТО
Показали шокуючі умови у волинській обласній дитячій лікарні. ФОТО
Показали шокуючі умови у волинській обласній дитячій лікарні. ФОТО

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Теги: лікарня, медицина
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Коментарі 2
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Це ще "квіточки", проти того що в інфекційній.
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Армія, мова, віра.
Лікарня зачекає
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