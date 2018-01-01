Показали шокуючі умови у волинській обласній дитячій лікарні. ФОТО
Сьогодні, 16:52
У мережі з'явилися світлини палат обласної дитячої лікарні, де перебувають маленькі волиняни.
Цим у спільноті Луцьк то є Луцьк поділилася Оксана Ярощук.
"Шановні чиновники, депутати!!! Невже має бути такий стан в палатах в дитячій обласній лікарні??? В палаті 6 ліжок, на 3 лежать мами з дітьми а на 3 просто діти всього 9 чоловік. Стан палати просто ЖАХ! На фото видно. А в нас в місті думають, як встановити музичний фонтан! Можливо, в першу чергу подумати за те, що більш потрібним на сьогоднішній день", - пише обурена жінка.
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Цим у спільноті Луцьк то є Луцьк поділилася Оксана Ярощук.
"Шановні чиновники, депутати!!! Невже має бути такий стан в палатах в дитячій обласній лікарні??? В палаті 6 ліжок, на 3 лежать мами з дітьми а на 3 просто діти всього 9 чоловік. Стан палати просто ЖАХ! На фото видно. А в нас в місті думають, як встановити музичний фонтан! Можливо, в першу чергу подумати за те, що більш потрібним на сьогоднішній день", - пише обурена жінка.
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