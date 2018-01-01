Українцям повідомили, які аналізи залишаться безкоштовними після медреформи





Направлення на діагностику пацієнт зможе отримати в сімейного лікаря – лише тоді воно буде безкоштовним. Скористатися можна буде як комунальною, так і приватною клінікою.



Під стінами поліклініки в середмісті столиці легко дізнатися сьогоднішні ціни на безкоштовну діагностику, а кожен зупинений ТСН пацієнт зізнавався, що платив: за рентген 100 грн, за кардіограму 150 грн, гроші за інші аналізи та супутні матеріали для них. "Безкоштовної медицини немає", - погоджуються люди.



Вартість так знаної "безкоштовної" діагностики порахували в Міністерстві охорони здоров’я і переконують, що з 1 липня наступного року за кожного українця буде платити Національна служба здоров'я.



У перелік увійшло трохи більше п'ятдесяти медичних послуг – це 12 видів аналізів, які переважно потрібні для виявлення серцево-судинних хвороб та цукрового діабету, рентгени груднини, суглобів, хребта, кісток і носа, УЗД нирок, серця, судин, сечового міхура, щитівка та молочних залоз. У перелік також входять різноманітні види ендоскопії, бронхоскопії, біопсії, а також дрібні операції.



Чиновники переконують, що цей пакет покриває діагностику основних хвороб внутрішніх органів та виявлення десяти найпоширеніших видів раку. Кількість разів забору крові, чи, наприклад, УЗД для пацієнта не обмежена.



Саме ця діагностика в 90% випадків потрібна, щоби поставити діагноз і призначити лікування. Комерційні клініки вже оцінили тарифи та кажуть, що вони не ринкові, але економічно обґрунтовані.



Журналісти ж порівняли ціни на аналіз крові, що є в списку МОЗ, з вартістю цієї послуги в одній із найдемократичніших мереж: на білірубін за тарифом МОЗ вийшло 29 гривень, а у приватній лабораторії зараз це 70. Білок у крові – 33 гривні проти 40, гемоглобін – 33 проти 140, коагулограма – 120 проти 270.



Ціни, визначені МОЗ за окремі види послуг, подекуди втричі нижчі за ринкові. Очільниця медичного центру переглядає тарифи на послуги та каже, що вони можуть бути цікавими за рахунок кількості пацієнтів.



"Участь у другий хвилі забезпечить гарантований потік пацієнтів, що знижує собівартість саму по собі", - каже Ірина Бикова.



Направлення на безкоштовну діагностику видає сімейний лікар, але чи є в нього спокуса направляти хворих у конкретну приватну клініку за винагороду?



Медики вже розгледіли в постанові запобіжники від корупції:



"Виставлені ліміти на кількість досліджень у цьому закладі, відповідно до потужності закладу".



Крім того, кожне направлення буде в електронному вигляді, в прив’язці до конкретного пацієнта, що дасть змогу уникнути мертвих душ у документації.



Нині є півроку на обговорення цієї моделі і її коригування.



Безкоштовна система діагностики має запрацювати з 1 липня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна служба здоров’я з наступного року оплачуватиме близько 50 видів медичних послуг. Це будуть 12 видів аналізів, 5 видів рентгенів, 6 ультразвукових досліджень, ехо серця, біопсія і дрібні операції, йдеться в сюжеті ТСН.19:30 Направлення на діагностику пацієнт зможе отримати в сімейного лікаря – лише тоді воно буде безкоштовним. Скористатися можна буде як комунальною, так і приватною клінікою.Під стінами поліклініки в середмісті столиці легко дізнатися сьогоднішні ціни на безкоштовну діагностику, а кожен зупинений ТСН пацієнт зізнавався, що платив: за рентген 100 грн, за кардіограму 150 грн, гроші за інші аналізи та супутні матеріали для них. "Безкоштовної медицини немає", - погоджуються люди.Вартість так знаної "безкоштовної" діагностики порахували в Міністерстві охорони здоров’я і переконують, що з 1 липня наступного року за кожного українця буде платити Національна служба здоров'я.У перелік увійшло трохи більше п'ятдесяти медичних послуг – це 12 видів аналізів, які переважно потрібні для виявлення серцево-судинних хвороб та цукрового діабету, рентгени груднини, суглобів, хребта, кісток і носа, УЗД нирок, серця, судин, сечового міхура, щитівка та молочних залоз. У перелік також входять різноманітні види ендоскопії, бронхоскопії, біопсії, а також дрібні операції.Чиновники переконують, що цей пакет покриває діагностику основних хвороб внутрішніх органів та виявлення десяти найпоширеніших видів раку. Кількість разів забору крові, чи, наприклад, УЗД для пацієнта не обмежена.Саме ця діагностика в 90% випадків потрібна, щоби поставити діагноз і призначити лікування. Комерційні клініки вже оцінили тарифи та кажуть, що вони не ринкові, але економічно обґрунтовані.Журналісти ж порівняли ціни на аналіз крові, що є в списку МОЗ, з вартістю цієї послуги в одній із найдемократичніших мереж: на білірубін за тарифом МОЗ вийшло 29 гривень, а у приватній лабораторії зараз це 70. Білок у крові – 33 гривні проти 40, гемоглобін – 33 проти 140, коагулограма – 120 проти 270.Ціни, визначені МОЗ за окремі види послуг, подекуди втричі нижчі за ринкові. Очільниця медичного центру переглядає тарифи на послуги та каже, що вони можуть бути цікавими за рахунок кількості пацієнтів."Участь у другий хвилі забезпечить гарантований потік пацієнтів, що знижує собівартість саму по собі", - кажеНаправлення на безкоштовну діагностику видає сімейний лікар, але чи є в нього спокуса направляти хворих у конкретну приватну клініку за винагороду?Медики вже розгледіли в постанові запобіжники від корупції:"Виставлені ліміти на кількість досліджень у цьому закладі, відповідно до потужності закладу".Крім того, кожне направлення буде в електронному вигляді, в прив’язці до конкретного пацієнта, що дасть змогу уникнути мертвих душ у документації.Нині є півроку на обговорення цієї моделі і її коригування.Безкоштовна система діагностики має запрацювати з 1 липня 2019 року.

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