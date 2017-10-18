Ніж у серце: волинянин, який зарізав сина, відсидить 7 років у тюрмі





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 грудня, -



Під час судового засідання вдалося встановити, що 18 червня цього року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у власному будинку посперечався з сином. Під час суперечки чоловік пригадав сину, який також був у нетверезому стані, давні образи та, вихопивши ножа, який він тримав під подушкою для залякування інших осіб, наніс йому удар в груди. Потерпілий отримав проникаюче колото-різане поранення грудної клітки, яке призвело до гострої крововтрати і настання смерті.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Волинянин щиро розкаявся та просив суду суворо його не карати. При визначенні виду та розміру покарання судом було враховано вік обвинуваченого, його поведінка після вчинення злочину, а також те, що даний злочин був вчинений у стані алкогольного сп'яніння щодо особи з інвалідністю, що потягнуло за собою смерть людини. Відзначимо, що сам обвинувачений також є інвалідом IIгрупи.



Взявши до уваги всі обставини справи, суд визнав волинянина винним та призначив йому 7 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець села Матейки Маневицького району, посперечавшись із сином, встромив йому ножа в груди. Через отримані травми, внаслідок втрати крові чоловік помер.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 грудня, - пишуть Волинські новини.Під час судового засідання вдалося встановити, що 18 червня цього року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у власному будинку посперечався з сином. Під час суперечки чоловік пригадав сину, який також був у нетверезому стані, давні образи та, вихопивши ножа, який він тримав під подушкою для залякування інших осіб, наніс йому удар в груди. Потерпілий отримав проникаюче колото-різане поранення грудної клітки, яке призвело до гострої крововтрати і настання смерті.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Волинянин щиро розкаявся та просив суду суворо його не карати. При визначенні виду та розміру покарання судом було враховано вік обвинуваченого, його поведінка після вчинення злочину, а також те, що даний злочин був вчинений у стані алкогольного сп'яніння щодо особи з інвалідністю, що потягнуло за собою смерть людини. Відзначимо, що сам обвинувачений також є інвалідом IIгрупи.Взявши до уваги всі обставини справи, суд визнав волинянина винним та призначив йому 7 років позбавлення волі.

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