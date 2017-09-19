На Волині 10 людей витягали застряглу автівку





Інцидент трапився 25-го груднЯ, - пише



Про це у соціальних мережах повідомив депутат Іваничівської районної ради Руслан Недбайло.



Автомобіль знесло з проїжджої частини. Витягнути машину допомогли водії, які проїжджали цією дорогою.



“Машину занесло за Павлівкою, як їхати в сторону Володимира-Волинського. На місці пригоди зупинилися ще 4 авто, водії і пасажири дружно витягнули автомобіль”, – розповів Руслан Недбайло.



Очевидці зазначають, що в ДТП ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Павлівка Іваничівського району сталася ДТП – через слизьку дорогу автомобіль злетів на узбіччя.Інцидент трапився 25-го груднЯ, - пише Буг Про це у соціальних мережах повідомив депутат Іваничівської районної радиАвтомобіль знесло з проїжджої частини. Витягнути машину допомогли водії, які проїжджали цією дорогою.“Машину занесло за Павлівкою, як їхати в сторону Володимира-Волинського. На місці пригоди зупинилися ще 4 авто, водії і пасажири дружно витягнули автомобіль”, – розповів Руслан Недбайло.Очевидці зазначають, що в ДТП ніхто не постраждав.

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