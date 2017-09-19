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На Волині 10 людей витягали застряглу автівку

На Волині 10 людей витягали застряглу автівку
Поблизу села Павлівка Іваничівського району сталася ДТП – через слизьку дорогу автомобіль злетів на узбіччя.

Інцидент трапився 25-го груднЯ, - пише Буг.

Про це у соціальних мережах повідомив депутат Іваничівської районної ради Руслан Недбайло.

Автомобіль знесло з проїжджої частини. Витягнути машину допомогли водії, які проїжджали цією дорогою.

“Машину занесло за Павлівкою, як їхати в сторону Володимира-Волинського. На місці пригоди зупинилися ще 4 авто, водії і пасажири дружно витягнули автомобіль”, – розповів Руслан Недбайло.

Очевидці зазначають, що в ДТП ніхто не постраждав.


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Теги: аварія, Іваничі
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Коментарі 2
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молодці так повинно бути
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А буксиром не пробували? Кажуть, що легше, ніж тягати
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