На Волині 10 людей витягали застряглу автівку
Сьогодні, 14:52
Поблизу села Павлівка Іваничівського району сталася ДТП – через слизьку дорогу автомобіль злетів на узбіччя.
Інцидент трапився 25-го груднЯ, - пише Буг.
Про це у соціальних мережах повідомив депутат Іваничівської районної ради Руслан Недбайло.
Автомобіль знесло з проїжджої частини. Витягнути машину допомогли водії, які проїжджали цією дорогою.
“Машину занесло за Павлівкою, як їхати в сторону Володимира-Волинського. На місці пригоди зупинилися ще 4 авто, водії і пасажири дружно витягнули автомобіль”, – розповів Руслан Недбайло.
Очевидці зазначають, що в ДТП ніхто не постраждав.
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Інцидент трапився 25-го груднЯ, - пише Буг.
Про це у соціальних мережах повідомив депутат Іваничівської районної ради Руслан Недбайло.
Автомобіль знесло з проїжджої частини. Витягнути машину допомогли водії, які проїжджали цією дорогою.
“Машину занесло за Павлівкою, як їхати в сторону Володимира-Волинського. На місці пригоди зупинилися ще 4 авто, водії і пасажири дружно витягнули автомобіль”, – розповів Руслан Недбайло.
Очевидці зазначають, що в ДТП ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
молодці так повинно бути
А буксиром не пробували? Кажуть, що легше, ніж тягати
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