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У Ковелі влаштують передноворічний ярмарок

У Ковелі влаштують передноворічний ярмарок
Ковельчан запрошують на передсвятковий ярмарок сільськогосподарської продукції.

29 грудня на площі біля Будинку рад з 9:00 розпочнеться передсвятковий ярмарок сільськогосподарської продукції, виробленої в особистих та фермерських господарствах, - повідомили у Ковельській РДА.

Усі, хто завітає на торги, зможуть зробити необхідні покупки за вигідними цінами.

До участі у ярмарку запрошують колективи сільськогосподарських, переробних підприємств, особисті селянські, фермерські, індивідуальні господарства, садівників і городників.

"Охочих взяти участь у ярмарку сільськогосподарської продукції просимо звертатися за номерами телефонів - 71744, 71743 у відділ агропромислового розвитку управління регіонального розвитку райдержадміністрації та за номером телефону - 61705 у відділ економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради (кабінет №305) для попередньої реєстрації", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Ковель, їжа, ярмарок
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