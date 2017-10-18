У Ковелі влаштують передноворічний ярмарок
Сьогодні, 18:45
Ковельчан запрошують на передсвятковий ярмарок сільськогосподарської продукції.
29 грудня на площі біля Будинку рад з 9:00 розпочнеться передсвятковий ярмарок сільськогосподарської продукції, виробленої в особистих та фермерських господарствах, - повідомили у Ковельській РДА.
Усі, хто завітає на торги, зможуть зробити необхідні покупки за вигідними цінами.
До участі у ярмарку запрошують колективи сільськогосподарських, переробних підприємств, особисті селянські, фермерські, індивідуальні господарства, садівників і городників.
"Охочих взяти участь у ярмарку сільськогосподарської продукції просимо звертатися за номерами телефонів - 71744, 71743 у відділ агропромислового розвитку управління регіонального розвитку райдержадміністрації та за номером телефону - 61705 у відділ економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради (кабінет №305) для попередньої реєстрації", - йдеться у повідомленні.
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29 грудня на площі біля Будинку рад з 9:00 розпочнеться передсвятковий ярмарок сільськогосподарської продукції, виробленої в особистих та фермерських господарствах, - повідомили у Ковельській РДА.
Усі, хто завітає на торги, зможуть зробити необхідні покупки за вигідними цінами.
До участі у ярмарку запрошують колективи сільськогосподарських, переробних підприємств, особисті селянські, фермерські, індивідуальні господарства, садівників і городників.
"Охочих взяти участь у ярмарку сільськогосподарської продукції просимо звертатися за номерами телефонів - 71744, 71743 у відділ агропромислового розвитку управління регіонального розвитку райдержадміністрації та за номером телефону - 61705 у відділ економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради (кабінет №305) для попередньої реєстрації", - йдеться у повідомленні.
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