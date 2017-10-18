У Ковелі влаштують передноворічний ярмарок

Ковельчан запрошують на передсвятковий ярмарок сільськогосподарської продукції.29 грудня на площі біля Будинку рад з 9:00 розпочнеться передсвятковий ярмарок сільськогосподарської продукції, виробленої в особистих та фермерських господарствах, - повідомили у Ковельській РДА.Усі, хто завітає на торги, зможуть зробити необхідні покупки за вигідними цінами.До участі у ярмарку запрошують колективи сільськогосподарських, переробних підприємств, особисті селянські, фермерські, індивідуальні господарства, садівників і городників."Охочих взяти участь у ярмарку сільськогосподарської продукції просимо звертатися за номерами телефонів - 71744, 71743 у відділ агропромислового розвитку управління регіонального розвитку райдержадміністрації та за номером телефону - 61705 у відділ економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Ковельської міської ради (кабінет №305) для попередньої реєстрації", - йдеться у повідомленні.