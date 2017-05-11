Волинь отримала 14 мільйонів на житло атовцям
Сьогодні, 19:07
В область надійшло 14,1 млн. грн. для придбання житла учасникам АТО.
26 грудня 2018 року в область надійшла додаткова субвенція в обсязі 14,1 млн грн на виплату компенсації для придбання житла родині загиблого учасника АТО та 12-ти воїнам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, - повідомили у Відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Так, кошти розподілені між Ковельським і Рожищенським районними та Володимир-Волинським та Луцьким міськими бюджетами.
Нагадаємо, що напередодні департамент соціального захисту населення облдержадміністрації повідомляв про прийняте Урядом розпорядження, згідно з яким для Волині передбачено додаткове фінансування в розмірі понад 14 мільйонів гривень для компенсації на придбання житла сім’ям загиблих учасників АТО та особам з інвалідністю внаслідок війни.
Загалом впродовж 2018 року для виплати компенсації на придбання житла сім’ям загиблих учасників АТО та особам з інвалідністю внаслідок війни I-II групи, з числа учасників АТО розпорядженнями Уряду для області було виділено 15,6 млн гривень і виплачено компенсацію 20 одержувачам.
Окрім того, вперше у 2018 році відповідну компенсацію одержали 5 осіб з інвалідністю внаслідок війни, з числа учасників бойових дій на території інших держав та 1 учасник бойових дій в АТО з числа внутрішньо переміщених осіб.
Обсяг відшкодованих коштів для цієї категорії склав майже 8 млн грн.
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26 грудня 2018 року в область надійшла додаткова субвенція в обсязі 14,1 млн грн на виплату компенсації для придбання житла родині загиблого учасника АТО та 12-ти воїнам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, - повідомили у Відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Так, кошти розподілені між Ковельським і Рожищенським районними та Володимир-Волинським та Луцьким міськими бюджетами.
Нагадаємо, що напередодні департамент соціального захисту населення облдержадміністрації повідомляв про прийняте Урядом розпорядження, згідно з яким для Волині передбачено додаткове фінансування в розмірі понад 14 мільйонів гривень для компенсації на придбання житла сім’ям загиблих учасників АТО та особам з інвалідністю внаслідок війни.
Загалом впродовж 2018 року для виплати компенсації на придбання житла сім’ям загиблих учасників АТО та особам з інвалідністю внаслідок війни I-II групи, з числа учасників АТО розпорядженнями Уряду для області було виділено 15,6 млн гривень і виплачено компенсацію 20 одержувачам.
Окрім того, вперше у 2018 році відповідну компенсацію одержали 5 осіб з інвалідністю внаслідок війни, з числа учасників бойових дій на території інших держав та 1 учасник бойових дій в АТО з числа внутрішньо переміщених осіб.
Обсяг відшкодованих коштів для цієї категорії склав майже 8 млн грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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