На Волині поменшало аварій, - поліція





Про це йдеться на сторінці відомства у



"За інформацією відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП нашого управління, у грудні 2018 року спостерігається зменшення кількості автопригод на території обслуговування Патрульної поліції Волині.



Станом на 26 грудня зареєстровано 105 автопригод за останній місяць року, з них 22 – з потерпілими, в яких 2 людей загинуло та 32 отримали травми.

Якщо брати грудень 2017 року, то було зареєстровано 137 аварій, з них – 31 з потерпілими, 8 загинуло та 52 травмовано.



Загалом кількість аварій знизилась на 23%, кількість ДТП з потерпілими – на 29%, кількість загиблих – на 75%, кількість травмованих – на 38%.

Якщо брати до уваги всю територію Волинської області, то кількість ДТП також зменшилась на 23%: минулоріч у грудні сталось 255 аварій, цьогоріч за останній місяць – 196.



Нагадаємо, територія обслуговування включає міста Луцьк і Ковель, дороги М-19, М-07, Н-22, пости у с. Вишнів, у Цумані і Маневичах", - йдеться в дописі.

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