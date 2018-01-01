На Волині поменшало аварій, - поліція
Сьогодні, 21:34
На території обслуговування Патрульної поліції Волині знизилась кількість аварій.
Про це йдеться на сторінці відомства у facebook.
"За інформацією відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП нашого управління, у грудні 2018 року спостерігається зменшення кількості автопригод на території обслуговування Патрульної поліції Волині.
Станом на 26 грудня зареєстровано 105 автопригод за останній місяць року, з них 22 – з потерпілими, в яких 2 людей загинуло та 32 отримали травми.
Якщо брати грудень 2017 року, то було зареєстровано 137 аварій, з них – 31 з потерпілими, 8 загинуло та 52 травмовано.
Загалом кількість аварій знизилась на 23%, кількість ДТП з потерпілими – на 29%, кількість загиблих – на 75%, кількість травмованих – на 38%.
Якщо брати до уваги всю територію Волинської області, то кількість ДТП також зменшилась на 23%: минулоріч у грудні сталось 255 аварій, цьогоріч за останній місяць – 196.
Нагадаємо, територія обслуговування включає міста Луцьк і Ковель, дороги М-19, М-07, Н-22, пости у с. Вишнів, у Цумані і Маневичах", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці відомства у facebook.
"За інформацією відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП нашого управління, у грудні 2018 року спостерігається зменшення кількості автопригод на території обслуговування Патрульної поліції Волині.
Станом на 26 грудня зареєстровано 105 автопригод за останній місяць року, з них 22 – з потерпілими, в яких 2 людей загинуло та 32 отримали травми.
Якщо брати грудень 2017 року, то було зареєстровано 137 аварій, з них – 31 з потерпілими, 8 загинуло та 52 травмовано.
Загалом кількість аварій знизилась на 23%, кількість ДТП з потерпілими – на 29%, кількість загиблих – на 75%, кількість травмованих – на 38%.
Якщо брати до уваги всю територію Волинської області, то кількість ДТП також зменшилась на 23%: минулоріч у грудні сталось 255 аварій, цьогоріч за останній місяць – 196.
Нагадаємо, територія обслуговування включає міста Луцьк і Ковель, дороги М-19, М-07, Н-22, пости у с. Вишнів, у Цумані і Маневичах", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Посадовці Луцькради отримають щедрі передноворічні премії
Сьогодні, 22:03
Смачні подарунки та знижки: міні-маркет «УгринівМолоко» відсвяткував дворіччя. ФОТО*
Сьогодні, 21:59
На Волині поменшало аварій, - поліція
Сьогодні, 21:34
Як у 2018 році жили луцькі округи, які не мають депутатів
Сьогодні, 21:10
У «George’s Club» відбудеться новорічне «New Stars Show»*
Сьогодні, 20:59