Посадовці Луцькради отримають щедрі передноворічні премії
Сьогодні, 22:03
В.о. Луцького міського голови Григорій Пустовіт підписав розпорядження про преміювання працівників Луцькради за грудень 2018 року.
Відповідні документи опубліковані 20 та 22 грудня 2018 року, - пише Конкурент.
Цього місяця преміальні отримають заступники і радники міського голови, начальники управлінь та директори департаментів, їхні заступники, секретарі.
- перший заступник міського голови Григорій Недопад – 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- заступник міського голови Костянтин Петрочук – 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич – 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- радник міського голови Ігор Поліщук – 230 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- радник міського голови Анатолій Миронюк – 130 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- помічник міського голови Борис Смаль – 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- радник міського голови Мар'яна Сорочук – 65 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- секретар керівника Наталія Вега – 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- секретарі керівника Сливка Л., Кроляк О., Клімова І., Шульга Т. – 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок.
Окрім того, преміальні цього місяця отримають:
100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода;
- директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова;
- заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник відділу доходів бюджету Людмила Гаврилевська;
- заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник бюджетного відділу Алла Саприк;
- директор департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку” Лариса Карп’як;
- директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась;
- заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк;
- директор департаменту культури Тетяна Гнатів;
- начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан;
- начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан;
- заступник начальника управління капітального будівництва Микола Цвірук;
90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- перший заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Корецька, заступник директора департаменту соціальної політики В.Клімук, заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Янчук;
80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко;
- заступник начальника відділу управління майном міської комунальної власності Т.Тарасюк;
70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- в.о. начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді О. Бондарчук;
65 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- начальник управління освіти Зіновія Лещенко;
60 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- заступник директора департаменту культури Андрій Ломага;
50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська;
- директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик;
- начальника управління охорони здоров’я Микола Якимчук;
- начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай;
- заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Наталія Коленда;
45 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- заступник директора департаменту муніципальної варти, начальника відділу демонтажів Роман Кулик;
- в.о. директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратор В.Сарай;
- перший заступник директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку” Книш Т.В., заступник директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, начальник відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологій Катюха О.Я., заступник директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратор Салій О.Л.;
- заступник начальника управління охорони здоров’я Віктор Глухманюк;
- заступник начальника управління освіти, начальника відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Тетяна Силка;
- заступник начальника управління розвитку підприємництва та реклами, начальника відділу з питань торгівлі та сфери послуг Чемерис Т.О.;
- в.о. заступника директора департаменту сім’ї, молоді та спорту, начальника відділу фізичної культури та спорту Андрій Булковський.
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Відповідні документи опубліковані 20 та 22 грудня 2018 року, - пише Конкурент.
Цього місяця преміальні отримають заступники і радники міського голови, начальники управлінь та директори департаментів, їхні заступники, секретарі.
- перший заступник міського голови Григорій Недопад – 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- заступник міського голови Костянтин Петрочук – 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич – 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- радник міського голови Ігор Поліщук – 230 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- радник міського голови Анатолій Миронюк – 130 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- помічник міського голови Борис Смаль – 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- радник міського голови Мар'яна Сорочук – 65 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- секретар керівника Наталія Вега – 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- секретарі керівника Сливка Л., Кроляк О., Клімова І., Шульга Т. – 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок.
Окрім того, преміальні цього місяця отримають:
100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода;
- директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова;
- заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник відділу доходів бюджету Людмила Гаврилевська;
- заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник бюджетного відділу Алла Саприк;
- директор департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку” Лариса Карп’як;
- директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась;
- заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк;
- директор департаменту культури Тетяна Гнатів;
- начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан;
- начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан;
- заступник начальника управління капітального будівництва Микола Цвірук;
90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- перший заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Корецька, заступник директора департаменту соціальної політики В.Клімук, заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Янчук;
80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко;
- заступник начальника відділу управління майном міської комунальної власності Т.Тарасюк;
70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- в.о. начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді О. Бондарчук;
65 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- начальник управління освіти Зіновія Лещенко;
60 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- заступник директора департаменту культури Андрій Ломага;
50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська;
- директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик;
- начальника управління охорони здоров’я Микола Якимчук;
- начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай;
- заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Наталія Коленда;
45 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:
- заступник директора департаменту муніципальної варти, начальника відділу демонтажів Роман Кулик;
- в.о. директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратор В.Сарай;
- перший заступник директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку” Книш Т.В., заступник директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, начальник відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологій Катюха О.Я., заступник директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратор Салій О.Л.;
- заступник начальника управління охорони здоров’я Віктор Глухманюк;
- заступник начальника управління освіти, начальника відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Тетяна Силка;
- заступник начальника управління розвитку підприємництва та реклами, начальника відділу з питань торгівлі та сфери послуг Чемерис Т.О.;
- в.о. заступника директора департаменту сім’ї, молоді та спорту, начальника відділу фізичної культури та спорту Андрій Булковський.
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Коментарі 1
Як важко, каторжно працюють секретарі, ой важко. 70% малувато їм? Дайте хоча б 230-250%. Це ж не зі кишені керівника, а з нашого з вами.
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