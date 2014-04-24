Посадовці Луцькради отримають щедрі передноворічні премії

Григорій Пустовіт підписав розпорядження про преміювання працівників Луцькради за грудень 2018 року.



Відповідні документи опубліковані 20 та 22 грудня 2018 року, - пише



Цього місяця преміальні отримають заступники і радники міського голови, начальники управлінь та директори департаментів, їхні заступники, секретарі.



- перший заступник міського голови Григорій Недопад – 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;

- заступник міського голови Костянтин Петрочук – 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;

- заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич – 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;

- радник міського голови Ігор Поліщук – 230 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;

- радник міського голови Анатолій Миронюк – 130 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;

- помічник міського голови Борис Смаль – 80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;

- радник міського голови Мар'яна Сорочук – 65 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;

- секретар керівника Наталія Вега – 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;

- секретарі керівника Сливка Л., Кроляк О., Клімова І., Шульга Т. – 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок.



Окрім того, преміальні цього місяця отримають:



100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода;

- директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова;

- заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник відділу доходів бюджету Людмила Гаврилевська;

- заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник бюджетного відділу Алла Саприк;

- директор департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку” Лариса Карп’як;

- директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась;

- заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк;

- директор департаменту культури Тетяна Гнатів;

- начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан;

- начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан;

- заступник начальника управління капітального будівництва Микола Цвірук;



90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- перший заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Корецька, заступник директора департаменту соціальної політики В.Клімук, заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Янчук;



80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко;

- заступник начальника відділу управління майном міської комунальної власності Т.Тарасюк;



70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- в.о. начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді О. Бондарчук;



65 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- начальник управління освіти Зіновія Лещенко;



60 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- заступник директора департаменту культури Андрій Ломага;



50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська;

- директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик;

- начальника управління охорони здоров’я Микола Якимчук;

- начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай;

- заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Наталія Коленда;



45 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:



- заступник директора департаменту муніципальної варти, начальника відділу демонтажів Роман Кулик;

- в.о. директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратор В.Сарай;

- перший заступник директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку” Книш Т.В., заступник директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, начальник відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологій Катюха О.Я., заступник директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратор Салій О.Л.;

- заступник начальника управління охорони здоров’я Віктор Глухманюк;

- заступник начальника управління освіти, начальника відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Тетяна Силка;

- заступник начальника управління розвитку підприємництва та реклами, начальника відділу з питань торгівлі та сфери послуг Чемерис Т.О.;

- в.о. заступника директора департаменту сім’ї, молоді та спорту, начальника відділу фізичної культури та спорту Андрій Булковський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В.о. Луцького міського головипідписав розпорядження про преміювання працівників Луцькради за грудень 2018 року.Відповідні документи опубліковані 20 та 22 грудня 2018 року, - пише Конкурент Цього місяця преміальні отримають заступники і радники міського голови, начальники управлінь та директори департаментів, їхні заступники, секретарі.- перший заступник міського головивідсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;- заступник міського головик –відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;- заступник міського голови, керуючий справами виконкомувідсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;- радник міського головивідсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;- радник міського головивідсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;- помічник міського головивідсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;- радник міського головивідсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;- секретар керівникавідсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;- секретарі керівникавідсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок.відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:- директор департаменту соціальної політики- директор департаменту фінансів та бюджету- заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник відділу доходів бюджету- заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник бюджетного відділу А- директор департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”- директор департаменту житлово-комунального господарства- заступник директора департаменту житлово-комунального господарства- директор департаменту культури- начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді- начальник управління капітального будівництва- заступник начальника управління капітального будівництва- перший заступник директора департаменту соціальної політики, заступник директора департаменту соціальної політикизаступник директора департаменту соціальної політики- начальник відділу управління майном міської комунальної власності- заступник начальника відділу управління майном міської комунальної власності- в.о. начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді- начальник управління освіти- заступник директора департаменту культури- директор департаменту муніципальної варти- директора департаменту сім’ї, молоді та спорту- начальника управління охорони здоров’я- начальник управління розвитку підприємництва та реклами- заступник директора департаменту житлово-комунального господарства- заступник директора департаменту муніципальної варти, начальника відділу демонтажів- в.о. директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратор- перший заступник директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, заступник директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, начальник відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологій, заступник директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратор.;- заступник начальника управління охорони здоров’я- заступник начальника управління освіти, начальника відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти- заступник начальника управління розвитку підприємництва та реклами, начальника відділу з питань торгівлі та сфери послуг- в.о. заступника директора департаменту сім’ї, молоді та спорту, начальника відділу фізичної культури та спорту

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