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Посадовці Луцькради отримають щедрі передноворічні премії

Посадовці Луцькради отримають щедрі передноворічні премії
В.о. Луцького міського голови Григорій Пустовіт підписав розпорядження про преміювання працівників Луцькради за грудень 2018 року.

Відповідні документи опубліковані 20 та 22 грудня 2018 року, - пише Конкурент.

Цього місяця преміальні отримають заступники і радники міського голови, начальники управлінь та директори департаментів, їхні заступники, секретарі.

- перший заступник міського голови Григорій Недопад80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- заступник міського голови Костянтин Петрочук – 70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- радник міського голови Ігор Поліщук230 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- радник міського голови Анатолій Миронюк130 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- помічник міського голови Борис Смаль80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- радник міського голови Мар'яна Сорочук65 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- секретар керівника Наталія Вега100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок;
- секретарі керівника Сливка Л., Кроляк О., Клімова І., Шульга Т.70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок.

Окрім того, преміальні цього місяця отримають:

100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:

- директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода;
- директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова;
- заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник відділу доходів бюджету Людмила Гаврилевська;
- заступник директора департаменту фінансів та бюджету, начальник бюджетного відділу Алла Саприк;
- директор департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку” Лариса Карп’як;
- директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась;
- заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк;
- директор департаменту культури Тетяна Гнатів;
- начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан;
- начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан;
- заступник начальника управління капітального будівництва Микола Цвірук;

90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:

- перший заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Корецька, заступник директора департаменту соціальної політики В.Клімук, заступник директора департаменту соціальної політики Тетяна Янчук;

80 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:

- начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко;
- заступник начальника відділу управління майном міської комунальної власності Т.Тарасюк;

70 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:

- в.о. начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді О. Бондарчук;

65 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:

- начальник управління освіти Зіновія Лещенко;

60 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:

- заступник директора департаменту культури Андрій Ломага;

50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:

- директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська;
- директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик;
- начальника управління охорони здоров’я Микола Якимчук;
- начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай;
- заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Наталія Коленда;

45 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, надбавки за вислугу років та інших доплат і надбавок:

- заступник директора департаменту муніципальної варти, начальника відділу демонтажів Роман Кулик;
- в.о. директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратор В.Сарай;
- перший заступник директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку” Книш Т.В., заступник директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради, начальник відділу адміністрування та інформаційно-аналітичних технологій Катюха О.Я., заступник директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку”, адміністратор Салій О.Л.;
- заступник начальника управління охорони здоров’я Віктор Глухманюк;
- заступник начальника управління освіти, начальника відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Тетяна Силка;
- заступник начальника управління розвитку підприємництва та реклами, начальника відділу з питань торгівлі та сфери послуг Чемерис Т.О.;
- в.о. заступника директора департаменту сім’ї, молоді та спорту, начальника відділу фізичної культури та спорту Андрій Булковський.

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Теги: премія, Пустовіт, Поліщук, Недопад, Луцька міська рада
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Коментарі 1
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Як важко, каторжно працюють секретарі, ой важко. 70% малувато їм? Дайте хоча б 230-250%. Це ж не зі кишені керівника, а з нашого з вами.
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