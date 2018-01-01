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У Центральному парку Луцька невідомі зрізали ялинку

У Центральному парку Луцька невідомі зрізали ялинку
В середу, 26 грудня, невідомі зрізали ялинку в Центральному парку міста.

Про це йдеться на своїй сторінці в facebook повідомляє департамент Муніципальної варти Луцької міської ради.

В дописі зазначається, що деревце зранку знайшов інспектор варти.
У Центральному парку Луцька невідомі зрізали ялинку

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Теги: ялинка, парк, муніципали
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