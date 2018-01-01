У Центральному парку Луцька невідомі зрізали ялинку
Сьогодні, 01:47
В середу, 26 грудня, невідомі зрізали ялинку в Центральному парку міста.
Про це йдеться на своїй сторінці в facebook повідомляє департамент Муніципальної варти Луцької міської ради.
В дописі зазначається, що деревце зранку знайшов інспектор варти.
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Про це йдеться на своїй сторінці в facebook повідомляє департамент Муніципальної варти Луцької міської ради.
В дописі зазначається, що деревце зранку знайшов інспектор варти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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