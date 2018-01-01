У Центральному парку Луцька невідомі зрізали ялинку





Про це йдеться на своїй сторінці в



В дописі зазначається, що деревце зранку знайшов інспектор варти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В середу, 26 грудня, невідомі зрізали ялинку в Центральному парку міста.Про це йдеться на своїй сторінці в facebook повідомляє департамент Муніципальної варти Луцької міської ради.В дописі зазначається, що деревце зранку знайшов інспектор варти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію