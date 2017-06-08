Дитина з'їла в'ялену рибу й потрапила до реанімації з ботулізмом





Про це повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Сергій Чумак, - пишуть



Хлопчик 19 грудня з’їв в’яленого карася, якого йому приготував батько. Після цього у дитини почалося блювання і біль у животі. Але у лікарню батьки хлопчика звернулися не одразу, а 21 грудня. Наступного дня дитину госпіталізували. Потім її перевели у реанімаційне відділення. Хворому ввели анатоксін проти ботулізму. Зараз дитина перебуває у лікарні.



Нагадаємо, з початку 2018 року у Києві зафіксували 11 випадків захворювання на ботулізм, одну смерть – померла 47-річна жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві 6-річну дитину нагодували в’яленим карасем, унаслідок чого вона потрапила до лікарні з ботулізмом. Хлопчик перебував у реанімації.Про це повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Сергій Чумак, - пишуть Факти Хлопчик 19 грудня з’їв в’яленого карася, якого йому приготував батько. Після цього у дитини почалося блювання і біль у животі. Але у лікарню батьки хлопчика звернулися не одразу, а 21 грудня. Наступного дня дитину госпіталізували. Потім її перевели у реанімаційне відділення. Хворому ввели анатоксін проти ботулізму. Зараз дитина перебуває у лікарні.Нагадаємо, з початку 2018 року у Києві зафіксували 11 випадків захворювання на ботулізм, одну смерть – померла 47-річна жінка.

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