У центрі Ковеля з'явилася нова ілюмінація. ФОТО





На стовпи вуличного освітлення вздовж автодороги комунальники з підприємства «Добробут» чіпляють закуплені за гроші міського бюджету оригінальні конструкції, які під’єднують до системи освітлення, - пише



За кілька днів, як запевнив начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства міськвиконкому Андрій Стернічук, роботи будуть завершені і яскравими вогнями засвітиться центральна частина вулиці Незалежності протяжністю від вулиці Смірнова до Театральної.



Загалом таких прикрас почеплять 20 штук. На їх придбання було витрачено 150 тисяч гривень.







Головне фото ілюстративне

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