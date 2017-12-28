вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Ковеля з'явилася нова ілюмінація. ФОТО

У центрі Ковеля з'явилася нова ілюмінація. ФОТО
У Ковелі розпочали прикрашати центральну вулицю міста новою ілюмінацією.

На стовпи вуличного освітлення вздовж автодороги комунальники з підприємства «Добробут» чіпляють закуплені за гроші міського бюджету оригінальні конструкції, які під’єднують до системи освітлення, - пише Про Ковель.

За кілька днів, як запевнив начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства міськвиконкому Андрій Стернічук, роботи будуть завершені і яскравими вогнями засвітиться центральна частина вулиці Незалежності протяжністю від вулиці Смірнова до Театральної.

Загалом таких прикрас почеплять 20 штук. На їх придбання було витрачено 150 тисяч гривень.

У центрі Ковеля з'явилася нова ілюмінація. ФОТО
У центрі Ковеля з'явилася нова ілюмінація. ФОТО
У центрі Ковеля з'явилася нова ілюмінація. ФОТО
У центрі Ковеля з'явилася нова ілюмінація. ФОТО
У центрі Ковеля з'явилася нова ілюмінація. ФОТО


Головне фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ілюмінація, Ковель, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
У Луцьку маршрутка затиснула і протягнула дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Ковеля з'явилася нова ілюмінація. ФОТО
Сьогодні, 16:39
Пенсіонера травмували одразу дві маршрутки: чоловік загинув
Сьогодні, 16:27
На Волині попрощались з бійцем 14-ої бригади. ФОТО
Сьогодні, 16:12
Зимова рибалка: волинянин похвалився уловом. ФОТО
Сьогодні, 15:53
Лучани вшанували пам'ять загиблих афганців. ФОТО
Сьогодні, 15:03
Схожі новини
На різдвяні свята у Луцьку встановлять нову ілюмінацію На різдвяні свята у Луцьку встановлять нову ілюмінацію
25 листопад, 23:24
День Ковеля: шалений концерт і два мільйони у подарунок День Ковеля: шалений концерт і два мільйони у подарунок
02 липень, 22:12
Як у Ковелі влаштували свято для дітей. ФОТО Як у Ковелі влаштували свято для дітей. ФОТО
01 червень, 16:11
У Ковелі здійснили мрії дітей військових. ФОТО У Ковелі здійснили мрії дітей військових. ФОТО
28 грудень, 2017, 19:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Ковеля з'явилася нова ілюмінація. ФОТО
Сьогодні, 16:39
 0
Пенсіонера травмували одразу дві маршрутки: чоловік загинув
Сьогодні, 16:27
 0
На Волині попрощались з бійцем 14-ої бригади. ФОТО
Сьогодні, 16:12
 0
Зимова рибалка: волинянин похвалився уловом. ФОТО
Сьогодні, 15:53
 0
Лучани вшанували пам'ять загиблих афганців. ФОТО
Сьогодні, 15:03
 0
Медіа
відео
1/8