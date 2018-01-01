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В результаті вибуху на АЗС чоловіку відірвало пальці

В результаті вибуху на АЗС чоловіку відірвало пальці
На одній із АЗС в селі Ксаверівка Васильківського району Київської області внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм чоловіку відірвало пальці.

За даними обласної поліції, у руках 24-річного працівника автозаправної станції спрацював запал від гранати, який він нібито знайшов кілька днів тому у полі.

Внаслідок вибуху чоловіку відірвало два пальці на правій руці, його госпіталізували до районної лікарні.

На місці інциденту поліцейські вилучили кільце та важіль від запалу УЗРГМ (уніфікований запал ручної гранати модифікований).

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.263 ККУ – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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Теги: вибух, пальці, АЗС, граната, поліція
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