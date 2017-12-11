Святковий Луцьк крізь об'єктив фотоапарата
Сьогодні, 01:26
Волинський фотограф Віктор Чухрай виклав добірку світлин різдвяного Луцька.
Фотографій він опулікував на своїй сторінці у facebook.
"Різдвяні вечори у Луцьку...", - підписав свої роботи Віктор Чухрай.
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Фотографій він опулікував на своїй сторінці у facebook.
"Різдвяні вечори у Луцьку...", - підписав свої роботи Віктор Чухрай.
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