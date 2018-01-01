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«Grand Central» запрошує на новорічну атмосферу*

«Grand Central» запрошує на новорічну атмосферу*
Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», запрошує лучан смачно поїсти та надихнутись неймовірною новорічною атмосферою перед святами.

Тут окрім закладів з різною кухнею такою є стійка, де готують смачні напої. Але у новорічний період тут по особливою атмосферно. Пишна ялинка, багато ліхтариків, гарячі напої, святкова музика і тематичні виступи по вечорах.

«Все, що потрібно для новорічного настрою – в одному місці», – зазначають у прес-службі РЦ.

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Теги: РЦ «Промінь»
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