У Луцьку льодова брила пробила дах літнього майданчика кафе, де відпочивали люди

У Луцьку на вулиці Лесі Українки, 23 – аварійний дах.Про це на порталі Відкрите місто повідомилаВона розповіла, що після багаторічної пожежі, дах будинку був змінений на новий, але «козирків», що повинні були б захищати від обвалу снігу, не передбачили. Як наслідок, бурульки падають просто на голову людям, що проходять повз.«На днях одна з брил льоду впала на дах кафе що поруч (стріт кафе) та пробила його, в той час на літньому майданчику кафе перебували відпочиваючі, які ледве не отримали тяжкі травми (якби недай Бог брила впала на голову..хто б відповідав??? оплачував лікування, в кращому випадку)» – обурюється жінка.У зверненні лучанка просить вжити заходів та «зобов'язати власника 3 поверху та/або людей, які є відповідальними за козирьок та дах даного будинку зробити необхідний захист від падіння бурульок та брил».Ангеліна Чернецька додала, що лише власники кафе будуть змушені витратити на новий дах близько 4 тисяч гривень.