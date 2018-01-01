У Луцьку льодова брила пробила дах літнього майданчика кафе, де відпочивали люди
Сьогодні, 10:23
У Луцьку на вулиці Лесі Українки, 23 – аварійний дах.
Про це на порталі Відкрите місто повідомила Ангеліна Чернецька.
Вона розповіла, що після багаторічної пожежі, дах будинку був змінений на новий, але «козирків», що повинні були б захищати від обвалу снігу, не передбачили. Як наслідок, бурульки падають просто на голову людям, що проходять повз.
«На днях одна з брил льоду впала на дах кафе що поруч (стріт кафе) та пробила його, в той час на літньому майданчику кафе перебували відпочиваючі, які ледве не отримали тяжкі травми (якби недай Бог брила впала на голову..хто б відповідав??? оплачував лікування, в кращому випадку)» – обурюється жінка.
У зверненні лучанка просить вжити заходів та «зобов'язати власника 3 поверху та/або людей, які є відповідальними за козирьок та дах даного будинку зробити необхідний захист від падіння бурульок та брил».
Ангеліна Чернецька додала, що лише власники кафе будуть змушені витратити на новий дах близько 4 тисяч гривень.
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Про це на порталі Відкрите місто повідомила Ангеліна Чернецька.
Вона розповіла, що після багаторічної пожежі, дах будинку був змінений на новий, але «козирків», що повинні були б захищати від обвалу снігу, не передбачили. Як наслідок, бурульки падають просто на голову людям, що проходять повз.
«На днях одна з брил льоду впала на дах кафе що поруч (стріт кафе) та пробила його, в той час на літньому майданчику кафе перебували відпочиваючі, які ледве не отримали тяжкі травми (якби недай Бог брила впала на голову..хто б відповідав??? оплачував лікування, в кращому випадку)» – обурюється жінка.
У зверненні лучанка просить вжити заходів та «зобов'язати власника 3 поверху та/або людей, які є відповідальними за козирьок та дах даного будинку зробити необхідний захист від падіння бурульок та брил».
Ангеліна Чернецька додала, що лише власники кафе будуть змушені витратити на новий дах близько 4 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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