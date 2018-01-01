У Луцьку терміново шукають донорів крові

Сергія Мельника терміново потрібна кров.



Про це написав Олександр Кваша на своїй сторінці у



У чоловіка – рак і йому необхідна кров III (-).



"...Кров потрібна постійно і її не вистачає катастрофічно. Чоловік знаходиться в лікарні в Боголюбах, відділення гістології", - йдеться у дописі.



Тож небайдужих волинян, які хочуть допомогти просять звертатись в приватні повідомлення для уточнення інформації.





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