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У Луцьку терміново шукають донорів крові

У Луцьку терміново шукають донорів крові
Для онкохворого лучанина Сергія Мельника терміново потрібна кров.

Про це написав Олександр Кваша на своїй сторінці у facebook.

У чоловіка – рак і йому необхідна кров III (-).

"...Кров потрібна постійно і її не вистачає катастрофічно. Чоловік знаходиться в лікарні в Боголюбах, відділення гістології", - йдеться у дописі.

Тож небайдужих волинян, які хочуть допомогти просять звертатись в приватні повідомлення для уточнення інформації.


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Теги: кров, рак, хвороба
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