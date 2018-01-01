У Луцьку терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 13:00
Для онкохворого лучанина Сергія Мельника терміново потрібна кров.
Про це написав Олександр Кваша на своїй сторінці у facebook.
У чоловіка – рак і йому необхідна кров III (-).
"...Кров потрібна постійно і її не вистачає катастрофічно. Чоловік знаходиться в лікарні в Боголюбах, відділення гістології", - йдеться у дописі.
Тож небайдужих волинян, які хочуть допомогти просять звертатись в приватні повідомлення для уточнення інформації.
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Про це написав Олександр Кваша на своїй сторінці у facebook.
У чоловіка – рак і йому необхідна кров III (-).
"...Кров потрібна постійно і її не вистачає катастрофічно. Чоловік знаходиться в лікарні в Боголюбах, відділення гістології", - йдеться у дописі.
Тож небайдужих волинян, які хочуть допомогти просять звертатись в приватні повідомлення для уточнення інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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