Савченко розкритикував дорожників, які ремонтували трасу «Луцьк-Ковель». ФОТО
Сьогодні, 13:42
На трасі «Луцьк-Ковель» дорожники здійснювали ремонтні роботи – засипали вибоїни на дорозі фрезерною крихтою.
Про це стало відомо з офіційної сторінки голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
«Їдучи з робочою поїздкою у Ковельський район, змушений був зупинитися за Копачівкою на автошляху «Луцьк-Ковель» (115-118 км), де служба облавтодору проводила роботи. Зокрема, вибоїни на дорозі працівники засипали фрезерною крихтою.
Зрозуміло, що проїжджаючі автомобілі цю крихту вибивали з ями, розносячи по усьому покриттю. До того ж, ця крихта з-під коліс розліталася в різнобіч», – йдеться у дописі.
Голова ОДА зауважив, що через цю проблему доручив своєму заступнику Валентину Цьосю заборонити ці роботи.
«Звичайно, окрім цього порушу питання щодо якості проведених востаннє капітальних ремонтних робіт на цій дорозі. Можливо, виконавця доведеться притягнути до відповідальності», – зазначив посадовець.
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Про це стало відомо з офіційної сторінки голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
«Їдучи з робочою поїздкою у Ковельський район, змушений був зупинитися за Копачівкою на автошляху «Луцьк-Ковель» (115-118 км), де служба облавтодору проводила роботи. Зокрема, вибоїни на дорозі працівники засипали фрезерною крихтою.
Зрозуміло, що проїжджаючі автомобілі цю крихту вибивали з ями, розносячи по усьому покриттю. До того ж, ця крихта з-під коліс розліталася в різнобіч», – йдеться у дописі.
Голова ОДА зауважив, що через цю проблему доручив своєму заступнику Валентину Цьосю заборонити ці роботи.
«Звичайно, окрім цього порушу питання щодо якості проведених востаннє капітальних ремонтних робіт на цій дорозі. Можливо, виконавця доведеться притягнути до відповідальності», – зазначив посадовець.
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Коментарі 1
проїдься бля трасою до Дольська..керовнік сраний
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