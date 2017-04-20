На Волині приміщення басейну віддадуть під амбулаторію





Про це повідомили на



Протягом 2018 року розробили та затвердили 53 детальних планів території. З них – 4 детальні плани для розміщення індивідуальної житлової забудови для надання земельних ділянок учасникам АТО на вул.Володимира Кияна (колишнє військове містечко) – 33 земельні ділянки, Данила Галицького – 7 земельних ділянок, Некрасова – 4 земельні ділянки, Вавілова -1 земельна ділянка.



Два детальні плани території для надання земельних ділянок під розміщення гаражів: по вул.Володимира Кияна в гаражному масиві «Зірка» – 24 гаражі та в гаражному масиві по вул. Ветеранів – 24 гаражі.



Розроблено детальний план території реконструкції стадіону «Локомотив» для реалізації проекту «Транскордонний центр діалогу культур Польща-Білорусь-Україна».



Також розробили детальний план території реконструкції забудови по вулиці Відродження, 12-Г з метою проведення реконструкції приміщення басейну під амбулаторію загальної практики сімейної медицини.



До того ж у 2018 році розробили детальні плани розміщення каналізаційних насосних станцій по вул. Липинського та провулку Корольова, два детальні плани території розміщення багатоквартирної забудови з вбудованими об’єктами громадського призначення по вул.Тараса Боровця, 10 – на 759 квартир, 1475 мешканців та по вул.Глібова – на 291 квартиру, 814 мешканців та інші.



Програмою розробки містобудівної документації на забудову територій міста Ковеля на 2018 рік, затвердженою рішенням Ковельської міської ради від 21.12.2017 № 32/19 на виготовлення документації було передбачено кошти в сумі 150,0 тис.грн, які у році, що минає, встигли освоїти повністю.

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