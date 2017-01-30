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У лісі на Волині невідомі зрізали дубів на майже 100 тисяч гривень

У лісі на Волині невідомі зрізали дубів на майже 100 тисяч гривень
Інцидент трапився у Горохівському районі.

Про це пише Волинь-нова.

У Берестечківському лісництві напередодні приходу новорічних свят лісівники виявили прикрі наслідники злодійських рук: в гаю злочинці зрізали п’ять дубів.

Дерева, посаджені дарувати людям свіжість і радість, уже виросли в «талії» від 66-ти до 7-ти сантиметрів. Їхню вартість фахівці оцінили сумою 90435 гривень.

Дуби – не голки, тож працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області звертаються до тих, хто володіє інформацією про цю шкоду, допомогти знайти пакісників.

Конфіденційність гарантують.

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Теги: дерева, дуби, кримінал
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самі вкрали і забули
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