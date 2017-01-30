У лісі на Волині невідомі зрізали дубів на майже 100 тисяч гривень





Про це пише



У Берестечківському лісництві напередодні приходу новорічних свят лісівники виявили прикрі наслідники злодійських рук: в гаю злочинці зрізали п’ять дубів.



Дерева, посаджені дарувати людям свіжість і радість, уже виросли в «талії» від 66-ти до 7-ти сантиметрів. Їхню вартість фахівці оцінили сумою 90435 гривень.



Дуби – не голки, тож працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області звертаються до тих, хто володіє інформацією про цю шкоду, допомогти знайти пакісників.



Конфіденційність гарантують.

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