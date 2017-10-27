Луцькрада повідомила, де можна розміщувати агітматеріали до президентських виборів
Сьогодні, 16:38
У Луцьку затвердили перелік місць для розміщення передвиборної агітації під час виборчої кампанії на виборах Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року.
Відповідне рішення підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт - повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
У документі вказано, що перелік затвердили, аби забезпечити публічність, прозорість та рівність прав у проведенні передвиборної агітації суб’єктів виборчого процесу.
У розпорядженні міститься вичерпний перелік місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації, які знаходяться на балансі та обслуговуванні житлово-комунальних підприємств міста.
Таким чином, у місті виділили 26 тумб, 3 дошки оголошень поза територією зупинок та ще 61 дошку на критих зупинках громадського транспорту. Зможуть розміщувати передвиборну агітацію й на відведених дошках оголошень, розміщених біля входів у під’їзди житлових будинків та у ліфтах багатоповерхових житлових будинків.
Відтак, суб’єкти виборчого процесу зможуть розміщувати матеріали передвиборної агітації в таких місцях:
1. На території, закріпленій для обслуговування за житлово-комунальним підприємством № 2 (директор – Рижук В.В.) – 11 тумб для оголошень:вул. Гнідавська, непарна сторона, зупинка громадського транспорту «Луцьке підприємство електротранспорту»;вул. Гнідавська,63, зупинка громадського транспорту «Вулиця Гнідавська»;вул. Корольова,4, зупинка громадського транспорту «Вулиця Цукрова»;вул. Станіславського,52, зупинка громадського транспорту «Школа №24»;вул. Бенделіані, зупинка громадського транспорту біля будинку на бульварі Дружби Народів, 3; вул. Львівська,61, зупинка громадського транспорту «Вулиця Даньшина» біля супермаркету «Наш край»; вул. Львівська,148, зупинка громадського транспорту «Автостанція № 2»;вул. Львівська,75, зупинка громадського транспорту «Луцький національний технічний університет»; бульв. Дружби Народів,2, зупинка громадського транспорту «На вимогу»; вул. Володимирська,7, поблизу магазину «Комфорт»; вул. Ковельська,47, зупинка громадського транспорту «Вулиця Шевченка». А також 3 дошки оголошень:вул. Бенделіані, поблизу магазину «АТБ»; вул. Корольова,10, поблизу Будинку культури мікрорайону Вересневе.
2.На території, закріпленій для обслуговування за житлово-комунальним підприємством № 3 (директор – Юлдашев Р.У.) – 9 тумб для оголошень:пр-т Перемоги,20, зупинка громадського транспорту «Школа № 5»;вул. Ковельська, 6, зупинка громадського транспорту «Братський міст»; вул. Винниченка, 47, зупинка громадського транспорту «Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки»; вул. Богдана Хмельницького,40а, зупинка громадського транспорту «На вимогу»;вул. Данила Галицького,18, зупинка громадського транспорту «Вулиця Данила Галицького»;вул. Глушець, бік із парною нумерацією будинків, зупинка громадського транспорту «Центральний ринок»;вул. Глушець, бік із непарною нумерацією будинків, зупинка громадського транспорту «Центральний ринок»; пр-т Волі, 29, зупинка громадського транспорту «Обласна друкарня»; перетин вулиць Лесі Українки та Градний Узвіз.
3.На території, закріпленій для обслуговування за житлово-комунальним підприємством № 7 (директор – Гарбарчук М.М.), – 2 тумби для оголошень: пр-т Відродження, біля магазину «Наш Край»;вул. Рівненська, зупинка громадського транспорту «Луцький автозавод».
4. На території, закріпленій для обслуговування за житлово-комунальним підприємством № 11 (директор – Потайчук С.Л.), – 2 тумби для оголошень: перетин вулиць Кравчука та Федорова; вул. Конякіна, зупинка громадського транспорту «40-А квартал».
5. На території, закріпленій для обслуговування за товариством з обмеженою відповідальністю «М.Ж.К.» (директор – Ковалюк В.А.), – 2 тумби для оголошень: пр-т Соборності, зупинка громадського транспорту «Школа № 26»; пр-т Соборності, зупинка громадського транспорту «Аверс».
6. На критих зупинках громадського транспорту, що знаходяться на балансі та обслуговуванні департаменту житлово-комунального господарства міської ради – 61 дошку оголошень.
Утримання тумб та дошок у належному стані мають забезпечити луцькі комунальники, яких також зобов’язали зняти з них з 00:00 до 06:00 год. 30.03.2019 усі матеріали передвиборної агітації. В свою чергу, працівникам департаменту муніципальної варти спільно із комунальниками протягом січня-березня 2019 року доручили двічі на тиждень здійснювати рейди-перевірки та знищувати агітацію, розміщену в не визначених для цього місцях (на стовпах, опорах, парапетах тощо).
Нагадаємо, що відповідно до статті 212-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях громадянином тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи матеріалів політичної реклами підприємствами - розповсюджувачами реклами – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Відповідне рішення підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт - повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
У документі вказано, що перелік затвердили, аби забезпечити публічність, прозорість та рівність прав у проведенні передвиборної агітації суб’єктів виборчого процесу.
У розпорядженні міститься вичерпний перелік місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації, які знаходяться на балансі та обслуговуванні житлово-комунальних підприємств міста.
Таким чином, у місті виділили 26 тумб, 3 дошки оголошень поза територією зупинок та ще 61 дошку на критих зупинках громадського транспорту. Зможуть розміщувати передвиборну агітацію й на відведених дошках оголошень, розміщених біля входів у під’їзди житлових будинків та у ліфтах багатоповерхових житлових будинків.
Відтак, суб’єкти виборчого процесу зможуть розміщувати матеріали передвиборної агітації в таких місцях:
1. На території, закріпленій для обслуговування за житлово-комунальним підприємством № 2 (директор – Рижук В.В.) – 11 тумб для оголошень:вул. Гнідавська, непарна сторона, зупинка громадського транспорту «Луцьке підприємство електротранспорту»;вул. Гнідавська,63, зупинка громадського транспорту «Вулиця Гнідавська»;вул. Корольова,4, зупинка громадського транспорту «Вулиця Цукрова»;вул. Станіславського,52, зупинка громадського транспорту «Школа №24»;вул. Бенделіані, зупинка громадського транспорту біля будинку на бульварі Дружби Народів, 3; вул. Львівська,61, зупинка громадського транспорту «Вулиця Даньшина» біля супермаркету «Наш край»; вул. Львівська,148, зупинка громадського транспорту «Автостанція № 2»;вул. Львівська,75, зупинка громадського транспорту «Луцький національний технічний університет»; бульв. Дружби Народів,2, зупинка громадського транспорту «На вимогу»; вул. Володимирська,7, поблизу магазину «Комфорт»; вул. Ковельська,47, зупинка громадського транспорту «Вулиця Шевченка». А також 3 дошки оголошень:вул. Бенделіані, поблизу магазину «АТБ»; вул. Корольова,10, поблизу Будинку культури мікрорайону Вересневе.
2.На території, закріпленій для обслуговування за житлово-комунальним підприємством № 3 (директор – Юлдашев Р.У.) – 9 тумб для оголошень:пр-т Перемоги,20, зупинка громадського транспорту «Школа № 5»;вул. Ковельська, 6, зупинка громадського транспорту «Братський міст»; вул. Винниченка, 47, зупинка громадського транспорту «Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки»; вул. Богдана Хмельницького,40а, зупинка громадського транспорту «На вимогу»;вул. Данила Галицького,18, зупинка громадського транспорту «Вулиця Данила Галицького»;вул. Глушець, бік із парною нумерацією будинків, зупинка громадського транспорту «Центральний ринок»;вул. Глушець, бік із непарною нумерацією будинків, зупинка громадського транспорту «Центральний ринок»; пр-т Волі, 29, зупинка громадського транспорту «Обласна друкарня»; перетин вулиць Лесі Українки та Градний Узвіз.
3.На території, закріпленій для обслуговування за житлово-комунальним підприємством № 7 (директор – Гарбарчук М.М.), – 2 тумби для оголошень: пр-т Відродження, біля магазину «Наш Край»;вул. Рівненська, зупинка громадського транспорту «Луцький автозавод».
4. На території, закріпленій для обслуговування за житлово-комунальним підприємством № 11 (директор – Потайчук С.Л.), – 2 тумби для оголошень: перетин вулиць Кравчука та Федорова; вул. Конякіна, зупинка громадського транспорту «40-А квартал».
5. На території, закріпленій для обслуговування за товариством з обмеженою відповідальністю «М.Ж.К.» (директор – Ковалюк В.А.), – 2 тумби для оголошень: пр-т Соборності, зупинка громадського транспорту «Школа № 26»; пр-т Соборності, зупинка громадського транспорту «Аверс».
6. На критих зупинках громадського транспорту, що знаходяться на балансі та обслуговуванні департаменту житлово-комунального господарства міської ради – 61 дошку оголошень.
Утримання тумб та дошок у належному стані мають забезпечити луцькі комунальники, яких також зобов’язали зняти з них з 00:00 до 06:00 год. 30.03.2019 усі матеріали передвиборної агітації. В свою чергу, працівникам департаменту муніципальної варти спільно із комунальниками протягом січня-березня 2019 року доручили двічі на тиждень здійснювати рейди-перевірки та знищувати агітацію, розміщену в не визначених для цього місцях (на стовпах, опорах, парапетах тощо).
Нагадаємо, що відповідно до статті 212-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях громадянином тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи матеріалів політичної реклами підприємствами - розповсюджувачами реклами – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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