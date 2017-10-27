Луцькрада повідомила, де можна розміщувати агітматеріали до президентських виборів

У Луцьку затвердили перелік місць для розміщення передвиборної агітації під час виборчої кампанії на виборах Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року.Відповідне рішення підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт - повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.У документі вказано, що перелік затвердили, аби забезпечити публічність, прозорість та рівність прав у проведенні передвиборної агітації суб’єктів виборчого процесу.У розпорядженні міститься вичерпний перелік місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації, які знаходяться на балансі та обслуговуванні житлово-комунальних підприємств міста.Таким чином, у місті виділили 26 тумб, 3 дошки оголошень поза територією зупинок та ще 61 дошку на критих зупинках громадського транспорту. Зможуть розміщувати передвиборну агітацію й на відведених дошках оголошень, розміщених біля входів у під’їзди житлових будинків та у ліфтах багатоповерхових житлових будинків.Відтак, суб’єкти виборчого процесу зможуть розміщувати матеріали передвиборної агітації в таких місцях:1. На території, закріпленій для обслуговування за житлово-комунальним підприємством № 2 (директор – Рижук В.В.) – 11 тумб для оголошень:вул. Гнідавська, непарна сторона, зупинка громадського транспорту «Луцьке підприємство електротранспорту»;вул. Гнідавська,63, зупинка громадського транспорту «Вулиця Гнідавська»;вул. Корольова,4, зупинка громадського транспорту «Вулиця Цукрова»;вул. Станіславського,52, зупинка громадського транспорту «Школа №24»;вул. Бенделіані, зупинка громадського транспорту біля будинку на бульварі Дружби Народів, 3; вул. Львівська,61, зупинка громадського транспорту «Вулиця Даньшина» біля супермаркету «Наш край»; вул. Львівська,148, зупинка громадського транспорту «Автостанція № 2»;вул. Львівська,75, зупинка громадського транспорту «Луцький національний технічний університет»; бульв. Дружби Народів,2, зупинка громадського транспорту «На вимогу»; вул. Володимирська,7, поблизу магазину «Комфорт»; вул. Ковельська,47, зупинка громадського транспорту «Вулиця Шевченка». А також 3 дошки оголошень:вул. Бенделіані, поблизу магазину «АТБ»; вул. Корольова,10, поблизу Будинку культури мікрорайону Вересневе.2.На території, закріпленій для обслуговування за житлово-комунальним підприємством № 3 (директор – Юлдашев Р.У.) – 9 тумб для оголошень:пр-т Перемоги,20, зупинка громадського транспорту «Школа № 5»;вул. Ковельська, 6, зупинка громадського транспорту «Братський міст»; вул. Винниченка, 47, зупинка громадського транспорту «Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки»; вул. Богдана Хмельницького,40а, зупинка громадського транспорту «На вимогу»;вул. Данила Галицького,18, зупинка громадського транспорту «Вулиця Данила Галицького»;вул. Глушець, бік із парною нумерацією будинків, зупинка громадського транспорту «Центральний ринок»;вул. Глушець, бік із непарною нумерацією будинків, зупинка громадського транспорту «Центральний ринок»; пр-т Волі, 29, зупинка громадського транспорту «Обласна друкарня»; перетин вулиць Лесі Українки та Градний Узвіз.3.На території, закріпленій для обслуговування за житлово-комунальним підприємством № 7 (директор – Гарбарчук М.М.), – 2 тумби для оголошень: пр-т Відродження, біля магазину «Наш Край»;вул. Рівненська, зупинка громадського транспорту «Луцький автозавод».4. На території, закріпленій для обслуговування за житлово-комунальним підприємством № 11 (директор – Потайчук С.Л.), – 2 тумби для оголошень: перетин вулиць Кравчука та Федорова; вул. Конякіна, зупинка громадського транспорту «40-А квартал».5. На території, закріпленій для обслуговування за товариством з обмеженою відповідальністю «М.Ж.К.» (директор – Ковалюк В.А.), – 2 тумби для оголошень: пр-т Соборності, зупинка громадського транспорту «Школа № 26»; пр-т Соборності, зупинка громадського транспорту «Аверс».6. На критих зупинках громадського транспорту, що знаходяться на балансі та обслуговуванні департаменту житлово-комунального господарства міської ради – 61 дошку оголошень.Утримання тумб та дошок у належному стані мають забезпечити луцькі комунальники, яких також зобов’язали зняти з них з 00:00 до 06:00 год. 30.03.2019 усі матеріали передвиборної агітації. В свою чергу, працівникам департаменту муніципальної варти спільно із комунальниками протягом січня-березня 2019 року доручили двічі на тиждень здійснювати рейди-перевірки та знищувати агітацію, розміщену в не визначених для цього місцях (на стовпах, опорах, парапетах тощо).Нагадаємо, що відповідно до статті 212-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях громадянином тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи матеріалів політичної реклами підприємствами - розповсюджувачами реклами – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.