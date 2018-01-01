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Повідомили про стан 13-річного хлопчика з Волині, якому зробили пересадку кісткового мозку

Повідомили про стан 13-річного хлопчика з Волині, якому зробили пересадку кісткового мозку
Волинянину Андрію Нестеруку успішно провели трансплатнацію кісткового мозку в стамбульській клініці. Наразі він почувається добре.

Про це повідомили на сторінці "Битва за життя" у facebook.

Нагадаємо, у хлопчика виявили мієлодиспластичний синдром.

Вже 5-й день з нового дня народження після трансплантації кісткового мозку!!
Вже +5 день як Андрійко живе в новому житті, почуває він себе добре. За словами лікарів, все в нормі як для +5 дня. Ми всі молимося і чекаємо приживлення кісткового мозку. Лікарі передбачають, що в Андрія це буде +14...+21 дня.
Зараз Андрій в стерильному боксі. Уже 32 -га доба, як він з Мар'яною в стерильних умовах. В очікуванні новорічних свят біля їхнього бокса поставили ялинку і медпрацівники подарували Андрієві навушники. Він щасливий!!
А нам для закриття рахунку за операцію лишилося допомогти мамі зібрати
лише 1 000$!!
Не залишимо в ці святкові дні сім’ю Нестеруків з боргом!!!", - йдеться в дописі.

5168 7573 7666 1296
Нестерук Ніна Петрівна

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Теги: Андрій Нестерук, допомога, операція, пересадка
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