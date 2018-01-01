Повідомили про стан 13-річного хлопчика з Волині, якому зробили пересадку кісткового мозку

Андрію Нестеруку успішно провели трансплатнацію кісткового мозку в стамбульській клініці. Наразі він почувається добре.



Про це повідомили на сторінці "Битва за життя" у



Нагадаємо, у хлопчика виявили



Вже 5-й день з нового дня народження після трансплантації кісткового мозку!!

Вже +5 день як Андрійко живе в новому житті, почуває він себе добре. За словами лікарів, все в нормі як для +5 дня. Ми всі молимося і чекаємо приживлення кісткового мозку. Лікарі передбачають, що в Андрія це буде +14...+21 дня.

Зараз Андрій в стерильному боксі. Уже 32 -га доба, як він з Мар'яною в стерильних умовах. В очікуванні новорічних свят біля їхнього бокса поставили ялинку і медпрацівники подарували Андрієві навушники. Він щасливий!!

А нам для закриття рахунку за операцію лишилося допомогти мамі зібрати

лише 1 000$!!

Не залишимо в ці святкові дні сім’ю Нестеруків з боргом!!!", - йдеться в дописі.



5168 7573 7666 1296

Нестерук Ніна Петрівна



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