Повідомили про стан 13-річного хлопчика з Волині, якому зробили пересадку кісткового мозку
Сьогодні, 07:37
Волинянину Андрію Нестеруку успішно провели трансплатнацію кісткового мозку в стамбульській клініці. Наразі він почувається добре.
Про це повідомили на сторінці "Битва за життя" у facebook.
Нагадаємо, у хлопчика виявили мієлодиспластичний синдром.
Вже 5-й день з нового дня народження після трансплантації кісткового мозку!!
Вже +5 день як Андрійко живе в новому житті, почуває він себе добре. За словами лікарів, все в нормі як для +5 дня. Ми всі молимося і чекаємо приживлення кісткового мозку. Лікарі передбачають, що в Андрія це буде +14...+21 дня.
Зараз Андрій в стерильному боксі. Уже 32 -га доба, як він з Мар'яною в стерильних умовах. В очікуванні новорічних свят біля їхнього бокса поставили ялинку і медпрацівники подарували Андрієві навушники. Він щасливий!!
А нам для закриття рахунку за операцію лишилося допомогти мамі зібрати
лише 1 000$!!
Не залишимо в ці святкові дні сім’ю Нестеруків з боргом!!!", - йдеться в дописі.
5168 7573 7666 1296
Нестерук Ніна Петрівна
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Про це повідомили на сторінці "Битва за життя" у facebook.
Нагадаємо, у хлопчика виявили мієлодиспластичний синдром.
Вже 5-й день з нового дня народження після трансплантації кісткового мозку!!
Вже +5 день як Андрійко живе в новому житті, почуває він себе добре. За словами лікарів, все в нормі як для +5 дня. Ми всі молимося і чекаємо приживлення кісткового мозку. Лікарі передбачають, що в Андрія це буде +14...+21 дня.
Зараз Андрій в стерильному боксі. Уже 32 -га доба, як він з Мар'яною в стерильних умовах. В очікуванні новорічних свят біля їхнього бокса поставили ялинку і медпрацівники подарували Андрієві навушники. Він щасливий!!
А нам для закриття рахунку за операцію лишилося допомогти мамі зібрати
лише 1 000$!!
Не залишимо в ці святкові дні сім’ю Нестеруків з боргом!!!", - йдеться в дописі.
5168 7573 7666 1296
Нестерук Ніна Петрівна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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