У Ковелі невідомі розтрощили дитячий майданчик. ФОТО
Сьогодні, 06:28
У переддень нового року не обійшлося у Ковелі без неприємних сюрпризів. Хтось понищив дитячий майданчик на набережній біля водосховища.
Пише КовельPost.
Нагадаємо, набережна біля водосховища стала важливим інфраструктурним та рекреаційним об'єктом, який вдалося збудувати у Ковелі в останні роки.
На її облаштування з міського бюджету використано – 2 млн. грн., фінансові витрати Благодійного фонду народного депутата Степана Івахіва склали 2,3 млн. грн.
Нині — це сучасний відпочинковий комплекс зі спортивними майданчиками для гри в футбол та волейбол, ігровим майданчиком для дітей, силовими тренажерами, зручним пірсом та кабінками для перевдягання. Загалом є усе необхідне для здорового активного відпочинку.
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Пише КовельPost.
Нагадаємо, набережна біля водосховища стала важливим інфраструктурним та рекреаційним об'єктом, який вдалося збудувати у Ковелі в останні роки.
На її облаштування з міського бюджету використано – 2 млн. грн., фінансові витрати Благодійного фонду народного депутата Степана Івахіва склали 2,3 млн. грн.
Нині — це сучасний відпочинковий комплекс зі спортивними майданчиками для гри в футбол та волейбол, ігровим майданчиком для дітей, силовими тренажерами, зручним пірсом та кабінками для перевдягання. Загалом є усе необхідне для здорового активного відпочинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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