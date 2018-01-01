У Ковелі невідомі розтрощили дитячий майданчик. ФОТО





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Нагадаємо, набережна біля водосховища стала важливим інфраструктурним та рекреаційним об'єктом, який вдалося збудувати у Ковелі в останні роки.



На її облаштування з міського бюджету використано – 2 млн. грн., фінансові витрати Благодійного фонду народного депутата Степана Івахіва склали 2,3 млн. грн.



Нині — це сучасний відпочинковий комплекс зі спортивними майданчиками для гри в футбол та волейбол, ігровим майданчиком для дітей, силовими тренажерами, зручним пірсом та кабінками для перевдягання. Загалом є усе необхідне для здорового активного відпочинку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У переддень нового року не обійшлося у Ковелі без неприємних сюрпризів. Хтось понищив дитячий майданчик на набережній біля водосховища.Пише КовельPost Нагадаємо, набережна біля водосховища стала важливим інфраструктурним та рекреаційним об'єктом, який вдалося збудувати у Ковелі в останні роки.На її облаштування з міського бюджету використано – 2 млн. грн., фінансові витрати Благодійного фонду народного депутатасклали 2,3 млн. грн.Нині — це сучасний відпочинковий комплекс зі спортивними майданчиками для гри в футбол та волейбол, ігровим майданчиком для дітей, силовими тренажерами, зручним пірсом та кабінками для перевдягання. Загалом є усе необхідне для здорового активного відпочинку.

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