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У Ковелі невідомі розтрощили дитячий майданчик. ФОТО

У Ковелі невідомі розтрощили дитячий майданчик. ФОТО
У переддень нового року не обійшлося у Ковелі без неприємних сюрпризів. Хтось понищив дитячий майданчик на набережній біля водосховища.

Пише КовельPost.
У Ковелі невідомі розтрощили дитячий майданчик. ФОТО

Нагадаємо, набережна біля водосховища стала важливим інфраструктурним та рекреаційним об'єктом, який вдалося збудувати у Ковелі в останні роки.
У Ковелі невідомі розтрощили дитячий майданчик. ФОТО

На її облаштування з міського бюджету використано – 2 млн. грн., фінансові витрати Благодійного фонду народного депутата Степана Івахіва склали 2,3 млн. грн.
У Ковелі невідомі розтрощили дитячий майданчик. ФОТО

Нині — це сучасний відпочинковий комплекс зі спортивними майданчиками для гри в футбол та волейбол, ігровим майданчиком для дітей, силовими тренажерами, зручним пірсом та кабінками для перевдягання. Загалом є усе необхідне для здорового активного відпочинку.
У Ковелі невідомі розтрощили дитячий майданчик. ФОТО

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Теги: Ковель, дитячий майданчик, вандали
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