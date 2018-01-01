На Волині розшукали двох чоловіків, які переховувалися від слідства





Про це Олександр Ольховський.



З 3 по 30 грудня у місті тривала всеукраїнська операція «Розшук», в ході якої працівникам місцевої поліції вдалося розшукати 2 злочинців.



Мета операції – розшук осіб, котрі переховуються від слідства, суду та ухиляються від виконання покарань як реального терміну позбавлення волі, яких суд відпустив до ступу вироку в реальну силу, так і тих, хто уникає виконання громадських робіт. Також розшукують тих, хто має випробувальний термін і зобов’язаний відмічатися в певний період та дотримуватися обмежень накладених на них судом.



«За період операції розшукано 2 злочинця. Один з них ухилявся від військової прокуратури, а інший – від суду. На даний час розшукуємо ще 20 осіб – це в порівнянні з минулими роками велика цифра. Вся справа у тому, що до обрання законної сили вироку, їм дається своєрідна можливість виїхати навіть з України. Більша частина наших злочинців, які переховуються, згідно даних Держприкордонслужби, виїхали за територію України.



Щодо військових, яких розшукує поліція, то це люди, які з тих чи інших причин невчасно прибули у військову частину, до прикладу після відпустки. Їм інкримінують самовільне залишення військової частини або дезертирство.



Як правило, з усіма подіями, що проходять на сході і з тим, що їх оголошують у розшук – до реального покарання ніхто не був засуджений. На даний час маємо в розшуку 3 особи з числа військовослужбовців, але знову ж таки вони перебувають за межами країни», – розповів правоохоронець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському майже за місяць розшукали двох злочинців.Про це ВолиньUA розповів майор поліціїЗ 3 по 30 грудня у місті тривала всеукраїнська операція «Розшук», в ході якої працівникам місцевої поліції вдалося розшукати 2 злочинців.Мета операції – розшук осіб, котрі переховуються від слідства, суду та ухиляються від виконання покарань як реального терміну позбавлення волі, яких суд відпустив до ступу вироку в реальну силу, так і тих, хто уникає виконання громадських робіт. Також розшукують тих, хто має випробувальний термін і зобов’язаний відмічатися в певний період та дотримуватися обмежень накладених на них судом.«За період операції розшукано 2 злочинця. Один з них ухилявся від військової прокуратури, а інший – від суду. На даний час розшукуємо ще 20 осіб – це в порівнянні з минулими роками велика цифра. Вся справа у тому, що до обрання законної сили вироку, їм дається своєрідна можливість виїхати навіть з України. Більша частина наших злочинців, які переховуються, згідно даних Держприкордонслужби, виїхали за територію України.Щодо військових, яких розшукує поліція, то це люди, які з тих чи інших причин невчасно прибули у військову частину, до прикладу після відпустки. Їм інкримінують самовільне залишення військової частини або дезертирство.Як правило, з усіма подіями, що проходять на сході і з тим, що їх оголошують у розшук – до реального покарання ніхто не був засуджений. На даний час маємо в розшуку 3 особи з числа військовослужбовців, але знову ж таки вони перебувають за межами країни», – розповів правоохоронець.

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