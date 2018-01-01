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На Волині розшукали двох чоловіків, які переховувалися від слідства

На Волині розшукали двох чоловіків, які переховувалися від слідства
У Володимирі-Волинському майже за місяць розшукали двох злочинців.

Про це ВолиньUA розповів майор поліції Олександр Ольховський.

З 3 по 30 грудня у місті тривала всеукраїнська операція «Розшук», в ході якої працівникам місцевої поліції вдалося розшукати 2 злочинців.

Мета операції – розшук осіб, котрі переховуються від слідства, суду та ухиляються від виконання покарань як реального терміну позбавлення волі, яких суд відпустив до ступу вироку в реальну силу, так і тих, хто уникає виконання громадських робіт. Також розшукують тих, хто має випробувальний термін і зобов’язаний відмічатися в певний період та дотримуватися обмежень накладених на них судом.

«За період операції розшукано 2 злочинця. Один з них ухилявся від військової прокуратури, а інший – від суду. На даний час розшукуємо ще 20 осіб – це в порівнянні з минулими роками велика цифра. Вся справа у тому, що до обрання законної сили вироку, їм дається своєрідна можливість виїхати навіть з України. Більша частина наших злочинців, які переховуються, згідно даних Держприкордонслужби, виїхали за територію України.

Щодо військових, яких розшукує поліція, то це люди, які з тих чи інших причин невчасно прибули у військову частину, до прикладу після відпустки. Їм інкримінують самовільне залишення військової частини або дезертирство.

Як правило, з усіма подіями, що проходять на сході і з тим, що їх оголошують у розшук – до реального покарання ніхто не був засуджений. На даний час маємо в розшуку 3 особи з числа військовослужбовців, але знову ж таки вони перебувають за межами країни», – розповів правоохоронець.

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Теги: поліція, розшук, Володимир-Волинський
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