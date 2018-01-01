З вірою в мир та добро: депутат Луцькради привітав лучан з Новим роком та Різдвом

Андрій Покровський привітав лучан із новорічними святами.



Слова вітання він опублікував на сторінці своєї приймальні у мережі Facebook, пише



Подаємо текст без змін:



«Шановні лучани!



Щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим!



Ми пережили непростий рік: тліючий конфлікт на Сході, введення воєнного стану в 10 областях, підняття цін на газ та комунальні послуги.



Наступний рік обіцяє для нас нові виклики: вибори президента і парламенту. Це нелегкий час для держави та кожного свідомого громадянина. Але я вірю, що разом ми впораємося з цим і станемо ще сильнішими.



Тому бажаю, щоб рік новий був для вас успішним і багатим на добрі справи. Нехай усе задумане здійсниться! А Різдво Христове хай подарує вашим сім’ям любов та злагоду.



Міцного здоров’я, достатку, впевненості в майбутньому кожному з вас та миру Україні!



З вірою в мир та добро, Андрій Покровський».



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