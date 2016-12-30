Рік, який вже не повториться: передноворічний Луцьк на світлинах місцевого фотографа
Сьогодні, 19:49
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин останнього дня 2018 року.
Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Ну і за звичаєм після останньої кави у 2018 році - хтось салати кришити, а приморочені фотографи - ловити останній передноворічний настрій нашого Луцька з року 2018... Який ніколи вже не повториться...
Дякуємо Богу, Батькам і Добрим людям, що дали нам щастя жити і творити у цім непростім, але таким чудовім Світі...» – йдеться у дописі.
На завершення допису Віктор Чухрай привітав усіх з Новим Роком.
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Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Ну і за звичаєм після останньої кави у 2018 році - хтось салати кришити, а приморочені фотографи - ловити останній передноворічний настрій нашого Луцька з року 2018... Який ніколи вже не повториться...
Дякуємо Богу, Батькам і Добрим людям, що дали нам щастя жити і творити у цім непростім, але таким чудовім Світі...» – йдеться у дописі.
На завершення допису Віктор Чухрай привітав усіх з Новим Роком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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