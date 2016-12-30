Рік, який вже не повториться: передноворічний Луцьк на світлинах місцевого фотографа

Луцький фотографопублікував добірку світлин останнього дня 2018 року.Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.«Ну і за звичаєм після останньої кави у 2018 році - хтось салати кришити, а приморочені фотографи - ловити останній передноворічний настрій нашого Луцька з року 2018... Який ніколи вже не повториться...Дякуємо Богу, Батькам і Добрим людям, що дали нам щастя жити і творити у цім непростім, але таким чудовім Світі...» – йдеться у дописі.На завершення допису Віктор Чухрай привітав усіх з Новим Роком.