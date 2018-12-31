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«Сьогодні центр зайнятості – це вже не біржа праці», - керівник Волинського центру зайнятості

«Сьогодні центр зайнятості – це вже не біржа праці», - керівник Волинського центру зайнятості
Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк вважає, що центр зайнятості – це не класична біржа, як звикли називати люди, це сучасна структура.

Про це він розповів в інтерв'ю «Першому».

«Біржа праці померла разом з Радянським Союзом. Сьогодні центр зайнятості – це сучасна сервісна служба. Ми гордимось тим, що допомагаємо людям знайти роботу і маємо для цього достатньо інструментів», – сказав Роман Романюк.

Він розповів про новинки, які використовують для пошуку роботи:

«Наша гордість – унікальний продукт, якому нема аналогів на ринку, – це відеорезюме.

Всі звикли бачити резюме у вигляді аркуша паперу. Але насправді роботодавцю недостатньо цього, щоб зрозуміти суть людини. Відеорезюме – це невеликий сюжет, де людина розказує, хто вона, чим займається і що хоче від життя.

Навіть такі відомі сайти, як rabota.ua чи work.ua не використовують цього. Ми зняли вже орієнтовно тисячу відеорезюме», – повідомив директор.

Крім того, у центрі зайнятості надають таку послугу, як відеовакансія – на замовлення роботодавця знімають ролик, який дає людині можливість зрозуміти, які функції треба робити на певній посаді.

Також два роки тому запровадили електронну чергу, щоб люди не стояли в коридорах, а в режимі онлайн бронювали день і годину, на котру хотіли б прийти на прийом.

«У нас є скайп-співбесіда. Дуже активно використовуємо. Був випадок, коли люди виїжджали на постійне проживання в Одесу і звернулись до нас. Ми знайшли там роботодавця, обумовили час, провели скайп-співбесіду і вже людина знає, що її чекає, а роботодавець знає, що має працівника. Долаючи відстані, ми також працевлаштовуємо людей. Навіщо їздити – витрачати час і гроші? Це сучасне, без цього ніяк», – додав Роман Романюк.

Ще один напрямок роботи центру зайнятості – це рекрутинг.

«Ми почали шукати працівників для роботодавців з числа людей, які шукають роботу, але не стоять у нас на обліку. Ми працюємо з сайтами rabota.ua та work.ua та з газетами оголошень. Моніторимо соціальні мережі, де люди часто пишуть, що вони шукають роботу.

Навіть почали друкувати оголошення про вакансії і розвішувати їх на дошках оголошень.

Використовуємо всі можливості, щоб задовольнити потреби роботодавців», – підсумував посадовець.

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Теги: центр зайнятості, біржа, Роман Романюк
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