Вбивство у Вінниці: загинули четверо людей, у тому числі двоє дітей
Сьогодні, 03:11
У вінницькій квартирі знайшли мертвими двох жінок і хлопчика 7 років, ще одна дитина померла у лікарні.
– Швидку медичну допомогу викликав вінничанин, який повідомив, що виявив у своїй квартирі мертвими 63-річну матір, 30-річну жінку і 7-річного сина. Лікарі швидкої підтвердили смерть трьох людей, – розповіли у прес-службі ГУНП у Вінницькій області.
Трирічну дівчинку госпіталізували з травмами голови. Пізніше лікарі повідомили, що дитина померла.
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві – родича, який і викликав швидку. Йому загрожує покарання за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство кількох осіб) КК України – довічного позбавлення волі.
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– Швидку медичну допомогу викликав вінничанин, який повідомив, що виявив у своїй квартирі мертвими 63-річну матір, 30-річну жінку і 7-річного сина. Лікарі швидкої підтвердили смерть трьох людей, – розповіли у прес-службі ГУНП у Вінницькій області.
Трирічну дівчинку госпіталізували з травмами голови. Пізніше лікарі повідомили, що дитина померла.
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві – родича, який і викликав швидку. Йому загрожує покарання за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство кількох осіб) КК України – довічного позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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