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Вбивство у Вінниці: загинули четверо людей, у тому числі двоє дітей

Вбивство у Вінниці: загинули четверо людей, у тому числі двоє дітей
У вінницькій квартирі знайшли мертвими двох жінок і хлопчика 7 років, ще одна дитина померла у лікарні.

– Швидку медичну допомогу викликав вінничанин, який повідомив, що виявив у своїй квартирі мертвими 63-річну матір, 30-річну жінку і 7-річного сина. Лікарі швидкої підтвердили смерть трьох людей, – розповіли у прес-службі ГУНП у Вінницькій області.

Трирічну дівчинку госпіталізували з травмами голови. Пізніше лікарі повідомили, що дитина померла.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві – родича, який і викликав швидку. Йому загрожує покарання за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство кількох осіб) КК України – довічного позбавлення волі.

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Теги: вбивство, Вінниця, діти
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