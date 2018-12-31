Вбивство у Вінниці: загинули четверо людей, у тому числі двоє дітей





– Швидку медичну допомогу викликав вінничанин, який повідомив, що виявив у своїй квартирі мертвими 63-річну матір, 30-річну жінку і 7-річного сина. Лікарі швидкої підтвердили смерть трьох людей, – розповіли у



Трирічну дівчинку госпіталізували з травмами голови. Пізніше лікарі повідомили, що дитина померла.



Поліція затримала підозрюваного у вбивстві – родича, який і викликав швидку. Йому загрожує покарання за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство кількох осіб) КК України – довічного позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вінницькій квартирі знайшли мертвими двох жінок і хлопчика 7 років, ще одна дитина померла у лікарні.– Швидку медичну допомогу викликав вінничанин, який повідомив, що виявив у своїй квартирі мертвими 63-річну матір, 30-річну жінку і 7-річного сина. Лікарі швидкої підтвердили смерть трьох людей, – розповіли у прес-службі ГУНП у Вінницькій області.Трирічну дівчинку госпіталізували з травмами голови. Пізніше лікарі повідомили, що дитина померла.Поліція затримала підозрюваного у вбивстві – родича, який і викликав швидку. Йому загрожує покарання за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство кількох осіб) КК України – довічного позбавлення волі.

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