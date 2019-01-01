Волинянин створив сукню-ялинку. ФОТО

Юрій Панчук презентував сукню-ялинку.



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Юрій Панчук поділився, що ідея створити новорічну сукню-ялинку в нього виникла ще три роки тому. Однак, вдалось реалізувати її лише цього року.



«Перед новим роком я не купив собі ялинки. Я пішов в магазин, купив п'ять новорічних гірлянд, мав новорічні іграшки. Я дизайнер одягу, того фантазію маю і змайстував таку ялиночку. Витратив на роботу зовсім небагато часу», – зазначає кравець.



Юрій Панчук розповідає, що ця сукня декоративна, проте наступного року він планує змайструвати декілька таких суконь-ялинок, які можна буде одягати.



Після різдвяних свят майстер планує ялинку розібрати, однак готовий подарувати свій виріб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський модельєрпрезентував сукню-ялинку.Про це повідомляє Район.Рожище Юрій Панчук поділився, що ідея створити новорічну сукню-ялинку в нього виникла ще три роки тому. Однак, вдалось реалізувати її лише цього року.«Перед новим роком я не купив собі ялинки. Я пішов в магазин, купив п'ять новорічних гірлянд, мав новорічні іграшки. Я дизайнер одягу, того фантазію маю і змайстував таку ялиночку. Витратив на роботу зовсім небагато часу», – зазначає кравець.Юрій Панчук розповідає, що ця сукня декоративна, проте наступного року він планує змайструвати декілька таких суконь-ялинок, які можна буде одягати.Після різдвяних свят майстер планує ялинку розібрати, однак готовий подарувати свій виріб.

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