Волинянин створив сукню-ялинку. ФОТО
Сьогодні, 17:56
Волинський модельєр Юрій Панчук презентував сукню-ялинку.
Про це повідомляє Район.Рожище.
Юрій Панчук поділився, що ідея створити новорічну сукню-ялинку в нього виникла ще три роки тому. Однак, вдалось реалізувати її лише цього року.
«Перед новим роком я не купив собі ялинки. Я пішов в магазин, купив п'ять новорічних гірлянд, мав новорічні іграшки. Я дизайнер одягу, того фантазію маю і змайстував таку ялиночку. Витратив на роботу зовсім небагато часу», – зазначає кравець.
Юрій Панчук розповідає, що ця сукня декоративна, проте наступного року він планує змайструвати декілька таких суконь-ялинок, які можна буде одягати.
Після різдвяних свят майстер планує ялинку розібрати, однак готовий подарувати свій виріб.
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Про це повідомляє Район.Рожище.
Юрій Панчук поділився, що ідея створити новорічну сукню-ялинку в нього виникла ще три роки тому. Однак, вдалось реалізувати її лише цього року.
«Перед новим роком я не купив собі ялинки. Я пішов в магазин, купив п'ять новорічних гірлянд, мав новорічні іграшки. Я дизайнер одягу, того фантазію маю і змайстував таку ялиночку. Витратив на роботу зовсім небагато часу», – зазначає кравець.
Юрій Панчук розповідає, що ця сукня декоративна, проте наступного року він планує змайструвати декілька таких суконь-ялинок, які можна буде одягати.
Після різдвяних свят майстер планує ялинку розібрати, однак готовий подарувати свій виріб.
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