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Волинянин створив сукню-ялинку. ФОТО

Волинянин створив сукню-ялинку. ФОТО
Волинський модельєр Юрій Панчук презентував сукню-ялинку.

Про це повідомляє Район.Рожище.

Юрій Панчук поділився, що ідея створити новорічну сукню-ялинку в нього виникла ще три роки тому. Однак, вдалось реалізувати її лише цього року.

«Перед новим роком я не купив собі ялинки. Я пішов в магазин, купив п'ять новорічних гірлянд, мав новорічні іграшки. Я дизайнер одягу, того фантазію маю і змайстував таку ялиночку. Витратив на роботу зовсім небагато часу», – зазначає кравець.

Юрій Панчук розповідає, що ця сукня декоративна, проте наступного року він планує змайструвати декілька таких суконь-ялинок, які можна буде одягати.

Після різдвяних свят майстер планує ялинку розібрати, однак готовий подарувати свій виріб.
Волинянин створив сукню-ялинку. ФОТО
Волинянин створив сукню-ялинку. ФОТО
Волинянин створив сукню-ялинку. ФОТО


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Теги: одяг, сукня, Новий рік
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