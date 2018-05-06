Показали автомобіль, на якому лучанин на смерть збив молоду дівчину. ФОТО
Сьогодні, 20:42
Винуватець смертельної аварії, яка сталася уночі 1 січня у селі Тарасове під Луцьком, спочатку втік, а потім сам повернувся на місце події, заявивши про скоєне.
Про це стало відомо «Першому» з неофіційних джерел.
Нагадаємо, в аварії загинула 19-річна жителька Луцька. За кермом авто був 18-річний юнак. У поліції кажуть – тверезий.
Встигла помітити колір авто
Як стало відомо, дівчина з подругою ішла дорогою, яка веде до корпусу обласної лікарні в селі Боголюби. Помітили автомобіль, розійшлися на краї дороги. Але машина все ж збила дівчину – і помчала далі.
Подруга помітила колір авто. Почала шукати подругу, не могла її знайти – село, ніч. Зупинила машину, яка проїжджала поряд. Люди допомогли знайти тіло подруги - воно відлетіло з дороги. Викликали медиків і поліцію.
Згодом на місце події з’явився чоловік, який заявив, що це він був за кермом машини. А машина, мовляв, застрягла в багнюці у полі.
З’ясувалося, що два місяці тому у дівчини, яка загинула, помер тато. Про це розповіла її мама, яка приїхала на місце пригоди.
Першими приїхали луцькі патрульні
Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Волині, першими на місце події прибули луцькі патрульні – попри те, що пригода сталася не у межах території їх обслуговування.
«Ще до прибуття слідчо-оперативної групи луцькі патрульні встановили особу потерпілої, опитали свідків, огородили місце події, знайшли координати родичів, оглянули райони поблизу. Автомобіль з місця події зник, втім через годину знайшли його в болоті без номерів і з явними пошкодженнями. Усю інформацію передали слідчо-оперативній групі поліції Луцького району, яка далі працювала на місці події» - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
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Про це стало відомо «Першому» з неофіційних джерел.
Нагадаємо, в аварії загинула 19-річна жителька Луцька. За кермом авто був 18-річний юнак. У поліції кажуть – тверезий.
Встигла помітити колір авто
Як стало відомо, дівчина з подругою ішла дорогою, яка веде до корпусу обласної лікарні в селі Боголюби. Помітили автомобіль, розійшлися на краї дороги. Але машина все ж збила дівчину – і помчала далі.
Подруга помітила колір авто. Почала шукати подругу, не могла її знайти – село, ніч. Зупинила машину, яка проїжджала поряд. Люди допомогли знайти тіло подруги - воно відлетіло з дороги. Викликали медиків і поліцію.
Згодом на місце події з’явився чоловік, який заявив, що це він був за кермом машини. А машина, мовляв, застрягла в багнюці у полі.
З’ясувалося, що два місяці тому у дівчини, яка загинула, помер тато. Про це розповіла її мама, яка приїхала на місце пригоди.
Першими приїхали луцькі патрульні
Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Волині, першими на місце події прибули луцькі патрульні – попри те, що пригода сталася не у межах території їх обслуговування.
«Ще до прибуття слідчо-оперативної групи луцькі патрульні встановили особу потерпілої, опитали свідків, огородили місце події, знайшли координати родичів, оглянули райони поблизу. Автомобіль з місця події зник, втім через годину знайшли його в болоті без номерів і з явними пошкодженнями. Усю інформацію передали слідчо-оперативній групі поліції Луцького району, яка далі працювала на місці події» - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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