Показали автомобіль, на якому лучанин на смерть збив молоду дівчину. ФОТО





Про це стало відомо



Нагадаємо, в аварії



Встигла помітити колір авто

Як стало відомо, дівчина з подругою ішла дорогою, яка веде до корпусу обласної лікарні в селі Боголюби. Помітили автомобіль, розійшлися на краї дороги. Але



Подруга помітила колір авто. Почала шукати подругу, не могла її знайти – село, ніч. Зупинила машину, яка проїжджала поряд. Люди допомогли знайти тіло подруги - воно відлетіло з дороги. Викликали медиків і поліцію.



Згодом на місце події з’явився чоловік, який заявив, що це він був за кермом машини. А машина, мовляв, застрягла в багнюці у полі.



З’ясувалося, що два місяці тому у дівчини, яка загинула, помер тато. Про це розповіла її мама, яка приїхала на місце пригоди.



Першими приїхали луцькі патрульні

Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Волині, першими на місце події прибули луцькі патрульні – попри те, що пригода сталася не у межах території їх обслуговування.



«Ще до прибуття слідчо-оперативної групи луцькі патрульні встановили особу потерпілої, опитали свідків, огородили місце події, знайшли координати родичів, оглянули райони поблизу. Автомобіль з місця події зник, втім через годину знайшли його в болоті без номерів і з явними пошкодженнями. Усю інформацію передали слідчо-оперативній групі поліції Луцького району, яка далі працювала на місці події» - повідомили у прес-службі волинських патрульних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Винуватець смертельної аварії, яка сталася уночі 1 січня у селі Тарасове під Луцьком, спочатку втік, а потім сам повернувся на місце події, заявивши про скоєне.Про це стало відомо «Першому» з неофіційних джерел.Нагадаємо, в аварії загинула 19-річна жителька Луцька . За кермом авто був 18-річний юнак. У поліції кажуть – тверезий.Як стало відомо, дівчина з подругою ішла дорогою, яка веде до корпусу обласної лікарні в селі Боголюби. Помітили автомобіль, розійшлися на краї дороги. Але машина все ж збила дівчину – і помчала далі.Подруга помітила колір авто. Почала шукати подругу, не могла її знайти – село, ніч. Зупинила машину, яка проїжджала поряд. Люди допомогли знайти тіло подруги - воно відлетіло з дороги. Викликали медиків і поліцію.Згодом на місце події з’явився чоловік, який заявив, що це він був за кермом машини. А машина, мовляв, застрягла в багнюці у полі.З’ясувалося, що два місяці тому у дівчини, яка загинула, помер тато. Про це розповіла її мама, яка приїхала на місце пригоди.Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Волині, першими на місце події прибули луцькі патрульні – попри те, що пригода сталася не у межах території їх обслуговування.«Ще до прибуття слідчо-оперативної групи луцькі патрульні встановили особу потерпілої, опитали свідків, огородили місце події, знайшли координати родичів, оглянули райони поблизу. Автомобіль з місця події зник, втім через годину знайшли його в болоті без номерів і з явними пошкодженнями. Усю інформацію передали слідчо-оперативній групі поліції Луцького району, яка далі працювала на місці події» - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

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