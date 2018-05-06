вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали автомобіль, на якому лучанин на смерть збив молоду дівчину. ФОТО

Показали автомобіль, на якому лучанин на смерть збив молоду дівчину. ФОТО
Винуватець смертельної аварії, яка сталася уночі 1 січня у селі Тарасове під Луцьком, спочатку втік, а потім сам повернувся на місце події, заявивши про скоєне.

Про це стало відомо «Першому» з неофіційних джерел.

Нагадаємо, в аварії загинула 19-річна жителька Луцька. За кермом авто був 18-річний юнак. У поліції кажуть – тверезий.

Встигла помітити колір авто
Як стало відомо, дівчина з подругою ішла дорогою, яка веде до корпусу обласної лікарні в селі Боголюби. Помітили автомобіль, розійшлися на краї дороги. Але машина все ж збила дівчину – і помчала далі.

Подруга помітила колір авто. Почала шукати подругу, не могла її знайти – село, ніч. Зупинила машину, яка проїжджала поряд. Люди допомогли знайти тіло подруги - воно відлетіло з дороги. Викликали медиків і поліцію.

Згодом на місце події з’явився чоловік, який заявив, що це він був за кермом машини. А машина, мовляв, застрягла в багнюці у полі.

З’ясувалося, що два місяці тому у дівчини, яка загинула, помер тато. Про це розповіла її мама, яка приїхала на місце пригоди.

Першими приїхали луцькі патрульні
Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Волині, першими на місце події прибули луцькі патрульні – попри те, що пригода сталася не у межах території їх обслуговування.

«Ще до прибуття слідчо-оперативної групи луцькі патрульні встановили особу потерпілої, опитали свідків, огородили місце події, знайшли координати родичів, оглянули райони поблизу. Автомобіль з місця події зник, втім через годину знайшли його в болоті без номерів і з явними пошкодженнями. Усю інформацію передали слідчо-оперативній групі поліції Луцького району, яка далі працювала на місці події» - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Показали автомобіль, на якому лучанин на смерть збив молоду дівчину. ФОТО

Показали автомобіль, на якому лучанин на смерть збив молоду дівчину. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, дівчина, Тарасове
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка «СПАС» Громадська
спілка
«СПАС» вітає волинян з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Волинських воїнів привітали з Новим роком на передовій. ФОТО
Сьогодні, 21:46
Показали автомобіль, на якому лучанин на смерть збив молоду дівчину. ФОТО
Сьогодні, 20:42
Як над Волинню сто років тому аеростат літав. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:50
Дощ та сніг: погода у Луцьку на середу, 2 січня
Сьогодні, 19:00
З феєрверками та гуляннями біля ялинки: як у Володимирі святкували Новий рік
Сьогодні, 18:32
Схожі новини
У дівчини, яку в Луцьку збила маршрутка, тріщина черепа та крововилив У дівчини, яку в Луцьку збила маршрутка, тріщина черепа та крововилив
06 травень, 2018, 16:33
Лучанка, яку збили на переході, прийшла до свідомості Лучанка, яку збили на переході, прийшла до свідомості
12 січень, 2018, 14:13
Аварія у Луцьку: травмувалась 17-річна дівчина Аварія у Луцьку: травмувалась 17-річна дівчина
18 січень, 2017, 15:44
У Луцьку на переході збили дівчину У Луцьку на переході збили дівчину
07 березень, 2016, 19:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинських воїнів привітали з Новим роком на передовій. ФОТО
Сьогодні, 21:46
 0
Показали автомобіль, на якому лучанин на смерть збив молоду дівчину. ФОТО
Сьогодні, 20:42
 0
Як над Волинню сто років тому аеростат літав. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:50
 0
Дощ та сніг: погода у Луцьку на середу, 2 січня
Сьогодні, 19:00
 0
З феєрверками та гуляннями біля ялинки: як у Володимирі святкували Новий рік
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8