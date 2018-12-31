Президент Порошенко у новорічному відео показав головну ялинку Луцька. ВІДЕО

Петро Порошенко оприлюднив відеоролик на своїй сторінці y



У відео показано, як виглядають новорічні ялинки в різних містах країни, зокрема у Луцьку.



“Сьогодні найбільшою мрією для всіх українців є мир. Нехай у 2019 році в Україні запанує мир, а у всіх українських родинах – затишок, щастя та любов!



З Новим роком, друзі!” – пише Петро Порошенко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Україниоприлюднив відеоролик на своїй сторінці y facebook про святкування Нового року на всій території України.У відео показано, як виглядають новорічні ялинки в різних містах країни, зокрема у Луцьку.“Сьогодні найбільшою мрією для всіх українців є мир. Нехай у 2019 році в Україні запанує мир, а у всіх українських родинах – затишок, щастя та любов!З Новим роком, друзі!” – пише Петро Порошенко.

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