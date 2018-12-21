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На Волині турок хотів «зайцем» поїхати в Європу

На Волині турок хотів «зайцем» поїхати в Європу
На Волині спроба незаконної подорожі до країн ЄС закінчилася невдачею для громадянина Туреччини.

Незаконно перетнути кордон йому завадили 1 січня прикордонники Львівського загону, - повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

Військовослужбовці відділу «Амбуків» на околиці міста Нововолинськ виявили одного громадянина Туреччини. Документи, що посвідчують особу, в іноземця були. Проте він повідомив, що мав намір потрапити до країн ЄС поза пунктом пропуску, оминаючи прикордонний контроль.

"З метою з’ясування всіх обставин правопорушення та притягнення його до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», доставлено до прикордонного підрозділу",

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Теги: кордон, порушення
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