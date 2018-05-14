Мережу розбурхали фото жахливого стану потяга «Ковель-Сарни». ВІДЕО
Сьогодні, 12:41
Пасажири потягу «Ковель – Сарни» скаржаться на умови і непунктуальність рухомого складу.
Про це пише Олександр Узаревич на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель.
«Мені здається, що Ми заслуговуємо на краще. Дизель-поїзд «Ковель-Сарни» ідеальний комфорт та чистота. Шкода, що не зняв санвузол, там ще гірше. Очільники Укрзалізниці отримують заробітну плату у рази більшу, як ремонт вагону (річну). Але <Нецензурна лексика> все для Людей та Для Нас з Вами робиться», – пише Олександр у дописі.
Зазначається, що у п'ятницю, 28 грудня, поїзд відправився о 10.30, а по графіку мав о 9.05.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У потязі Ковель-Сарни сталася пожежа, - очевидці.ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Олександр Узаревич на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель.
«Мені здається, що Ми заслуговуємо на краще. Дизель-поїзд «Ковель-Сарни» ідеальний комфорт та чистота. Шкода, що не зняв санвузол, там ще гірше. Очільники Укрзалізниці отримують заробітну плату у рази більшу, як ремонт вагону (річну). Але <Нецензурна лексика> все для Людей та Для Нас з Вами робиться», – пише Олександр у дописі.
Зазначається, що у п'ятницю, 28 грудня, поїзд відправився о 10.30, а по графіку мав о 9.05.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У потязі Ковель-Сарни сталася пожежа, - очевидці.ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Гіперлуп із семи zalup...
Вибір редактора
Кирда вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Ковелі в перший день 2019 року народилося 5 хлопчиків
Сьогодні, 13:00
Мережу розбурхали фото жахливого стану потяга «Ковель-Сарни». ВІДЕО
Сьогодні, 12:41
На Волині турок хотів «зайцем» поїхати в Європу
Сьогодні, 12:35
За свята у нововолинській лікарні опинилися 200 людей
Сьогодні, 12:22