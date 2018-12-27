Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні





Найгарнішою ялинкою України у 2018 році стала зелена красуня з Кременчука, - повідомляє



Цього року 21-метрову ялинку міста увінчує ангел, а не радянська зірка. Також новорічне містечко у Кременчуці з висоти пташиного польоту нагадує козацький хрест.



За результатами голосування на сайті агентства, ялинка-переможниця набрала 39%. До речі, минулого року звання найгарнішої також дісталося кременчуцькій ялинці.



Друге місце посіла красуня з Полтави. У неї 31% голосів. І почесне третє місце - у ялинки з Вінниці (10%).



Луцька ялинка посіла четверте місце. За неї віддали голоси 8 % респондентів.

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