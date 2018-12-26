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У селі під Луцьком побудують стадіон

У селі під Луцьком побудують стадіон
У селі Милуші, що під Луцьком, запланували побудувати спортивний об'єкт.

Про це у Facebook спільноті «Княгининівська громада» написала Олена Твердохліб.

Вона зазначила, що проект стадіону запланований у бюджеті на 2019 рік.

«Якщо все добре складатиметься свій сюрприз отримають і жителі с.Зміїнець по вул.Левадній (але про це трохи пізніше)» – інтригує голова Княгининівської ОТГ.
У селі під Луцьком побудують стадіон
У селі під Луцьком побудують стадіон
У селі під Луцьком побудують стадіон

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Теги: стадіон, Милуші, Волинь, ОТГ, Твердохліб
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