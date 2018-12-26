У селі під Луцьком побудують стадіон
Сьогодні, 16:56
У селі Милуші, що під Луцьком, запланували побудувати спортивний об'єкт.
Про це у Facebook спільноті «Княгининівська громада» написала Олена Твердохліб.
Вона зазначила, що проект стадіону запланований у бюджеті на 2019 рік.
«Якщо все добре складатиметься свій сюрприз отримають і жителі с.Зміїнець по вул.Левадній (але про це трохи пізніше)» – інтригує голова Княгининівської ОТГ.
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Про це у Facebook спільноті «Княгининівська громада» написала Олена Твердохліб.
Вона зазначила, що проект стадіону запланований у бюджеті на 2019 рік.
«Якщо все добре складатиметься свій сюрприз отримають і жителі с.Зміїнець по вул.Левадній (але про це трохи пізніше)» – інтригує голова Княгининівської ОТГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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