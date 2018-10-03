На Волині водійка збила пішохода на «зебрі»
Сьогодні, 10:40
Протягом 2 січня поліція Волині зареєструвала 19 випадків дорожньо-транспортних пригод на території області.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП у Волинській області.
Так, увечері 2 січня на вулиці Зимнівській у місті Володимир-Волинський автомобіль Chevrole Aveo на пішохідному переході наїхав на 35-річного місцевого жителя. За кермом транспортного засобу перебувала 57-річна жителька Володимира-Волинського. Пішохода госпіталізували.
Заголом за день за порушення безпеки правил дорожнього руху співробітники поліції склали 189 адміністративних матеріалів, 13 – за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП у Волинській області.
Так, увечері 2 січня на вулиці Зимнівській у місті Володимир-Волинський автомобіль Chevrole Aveo на пішохідному переході наїхав на 35-річного місцевого жителя. За кермом транспортного засобу перебувала 57-річна жителька Володимира-Волинського. Пішохода госпіталізували.
Заголом за день за порушення безпеки правил дорожнього руху співробітники поліції склали 189 адміністративних матеріалів, 13 – за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
митниця
ДФС вітає краян зі святами
Останні новини
Подробиці аварії у Володимирі за участю авто депутата
Сьогодні, 10:49
На Волині водійка збила пішохода на «зебрі»
Сьогодні, 10:40
У Ковелі – аварія з двома маршрутками. ФОТО
Сьогодні, 10:32
У 2019 році подорожчають м'ясо, крупи і картопля
Сьогодні, 10:26