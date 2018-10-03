На Волині водійка збила пішохода на «зебрі»





Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП у Волинській області.



Так, увечері 2 січня на вулиці Зимнівській у місті Володимир-Волинський автомобіль Chevrole Aveo на пішохідному переході наїхав на 35-річного місцевого жителя. За кермом транспортного засобу перебувала 57-річна жителька Володимира-Волинського. Пішохода госпіталізували.



Заголом за день за порушення безпеки правил дорожнього руху співробітники поліції склали 189 адміністративних матеріалів, 13 – за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом 2 січня поліція Волині зареєструвала 19 випадків дорожньо-транспортних пригод на території області.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП у Волинській області.Так, увечері 2 січня на вулиці Зимнівській у місті Володимир-Волинський автомобіль Chevrole Aveo на пішохідному переході наїхав на 35-річного місцевого жителя. За кермом транспортного засобу перебувала 57-річна жителька Володимира-Волинського. Пішохода госпіталізували.Заголом за день за порушення безпеки правил дорожнього руху співробітники поліції склали 189 адміністративних матеріалів, 13 – за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

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