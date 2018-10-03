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На Волині водійка збила пішохода на «зебрі»

На Волині водійка збила пішохода на «зебрі»
Протягом 2 січня поліція Волині зареєструвала 19 випадків дорожньо-транспортних пригод на території області.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП у Волинській області.

Так, увечері 2 січня на вулиці Зимнівській у місті Володимир-Волинський автомобіль Chevrole Aveo на пішохідному переході наїхав на 35-річного місцевого жителя. За кермом транспортного засобу перебувала 57-річна жителька Володимира-Волинського. Пішохода госпіталізували.

Заголом за день за порушення безпеки правил дорожнього руху співробітники поліції склали 189 адміністративних матеріалів, 13 – за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

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Теги: аварія, Володимир-Волинський
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