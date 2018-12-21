вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У кінотеатрі «Premier City» аж 3 прем’єрних кінострічки*

У кінотеатрі «Premier City» аж 3 прем’єрних кінострічки*
У кінотеатрі «Premier City» аж 3 прем’єрних кінострічки.

Поспішайте обрати для перегляду у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортСity», фільм або мультфільм, які підходять для всіх вікових категорій:

Фільм «Меррі Поппінс повертається», 0+
Жанр: мюзикл, фентезі, сімейний
Країна: США
Фільм розповідає про нові пригоди Мері і її друга Джека, яким належить зустрітися з представниками наступного покоління сімейства Бенкс.

Квитки тут: https://premiercity.com.ua/merri-poppins-povertaetsya-mary-poppins-returns-7302/

Фільм «11 дітей з Моршина», 0+
Жанр: комедія, пригоди, українське
Країна: Україна
Моршин завжди був вельми непримітним містечком в Україні. Багатьом він відомий тільки завдяки мінеральній воді, яку там виробляють. Але ходять легенди, що Моршин стоїть на місці падіння метеорита. Цей космічний об'єкт має досить немаленьку цінність - він складається з дорогого металу осмію, який не так то й просто десь знайти. Одна жінка на ім'я Сніжана має велику владу в місті і хотіла б заволодіти цим метеоритом, якщо він дійсно існує. У неї є ціла команда людей, які готові дістатися до об'єкта за будь-яку ціну. Але на шляху до здійснення цього плану стоять 11 дітей, які мають свої цілі і не зупиняться ні перед чим.

Квитки тут: https://premiercity.com.ua/11-ditei-z-morshina-7246/

Мультфільм «Снігові перегони», 0+
Жанр: мультфільм, анімація, комедія, сімейний
Країна: США
У маленькому живописному селі на засніжених гірських схилах Канади дітвора влаштовує справжнє спортивне змагання - гонки! Кожен учасник підходить до справи з усією відповідальністю і сам майструє собі санки. Але, як і в будь-якому іншому виді спорту, в снігових перегонах не обходиться без обману, адже перемогти хоче кожен!

Квитки тут: https://premiercity.com.ua/snigovi-peregoni-racetime-7395/

Ми чекаємо на Вас у найкращому кінотеатрі міста Луцьк – «Premier City»!
У кінотеатрі «Premier City» аж 3 прем’єрних кінострічки*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Порт сіті, кіно, прем'єра, анонс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Волинська приватна автошкола Волинська
приватна
автошкола вітає зі святами
Останні новини
Військовий з 14-ої бригади майструє фотозони на передовій
Сьогодні, 19:01
Кому на Волині платять найбільше
Сьогодні, 18:43
У кінотеатрі «Premier City» аж 3 прем’єрних кінострічки*
Сьогодні, 18:32
У Луцьку перевірили науковий ліцей: що знайшли експерти
Сьогодні, 18:16
До 590 річниці з'їзду європейських монархів у Луцьку видали тематичний календар. ФОТО
Сьогодні, 18:05
Схожі новини
День глядача у кінотеатрі «Premier City»* День глядача у кінотеатрі «Premier City»*
21 грудень, 2018, 16:45
У кінотеатрі «Premier City» аж 4 прем’єрні покази* У кінотеатрі «Premier City» аж 4 прем’єрні покази*
18 жовтень, 2018, 10:30
Прем’єрні покази у кінотеатрі «Premier City»* Прем’єрні покази у кінотеатрі «Premier City»*
11 жовтень, 2018, 18:40
У кінотеатрі «Premier City» аж 3 прем’єри* У кінотеатрі «Premier City» аж 3 прем’єри*
03 жовтень, 2018, 12:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тицяли від 500 гривень до 200 «баксів»: на Волині судили водіїв-хабарників
Сьогодні, 19:15
 0
Військовий з 14-ої бригади майструє фотозони на передовій
Сьогодні, 19:01
 0
Кому на Волині платять найбільше
Сьогодні, 18:43
 0
У кінотеатрі «Premier City» аж 3 прем’єрних кінострічки*
Сьогодні, 18:32
 0
У Луцьку перевірили науковий ліцей: що знайшли експерти
Сьогодні, 18:16
 0
Медіа
відео
1/8