У кінотеатрі «Premier City» аж 3 прем’єрних кінострічки*





Поспішайте обрати для перегляду у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортСity», фільм або мультфільм, які підходять для всіх вікових категорій:



Фільм «Меррі Поппінс повертається», 0+

Жанр: мюзикл, фентезі, сімейний

Країна: США

Фільм розповідає про нові пригоди Мері і її друга Джека, яким належить зустрітися з представниками наступного покоління сімейства Бенкс.



Квитки тут:



Фільм «11 дітей з Моршина», 0+

Жанр: комедія, пригоди, українське

Країна: Україна

Моршин завжди був вельми непримітним містечком в Україні. Багатьом він відомий тільки завдяки мінеральній воді, яку там виробляють. Але ходять легенди, що Моршин стоїть на місці падіння метеорита. Цей космічний об'єкт має досить немаленьку цінність - він складається з дорогого металу осмію, який не так то й просто десь знайти. Одна жінка на ім'я Сніжана має велику владу в місті і хотіла б заволодіти цим метеоритом, якщо він дійсно існує. У неї є ціла команда людей, які готові дістатися до об'єкта за будь-яку ціну. Але на шляху до здійснення цього плану стоять 11 дітей, які мають свої цілі і не зупиняться ні перед чим.



Квитки тут:



Мультфільм «Снігові перегони», 0+

Жанр: мультфільм, анімація, комедія, сімейний

Країна: США

У маленькому живописному селі на засніжених гірських схилах Канади дітвора влаштовує справжнє спортивне змагання - гонки! Кожен учасник підходить до справи з усією відповідальністю і сам майструє собі санки. Але, як і в будь-якому іншому виді спорту, в снігових перегонах не обходиться без обману, адже перемогти хоче кожен!



Квитки тут:



Ми чекаємо на Вас у найкращому кінотеатрі міста Луцьк – «Premier City»!



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