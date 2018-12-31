«Не можна так легко грати долею держави», – волинський нардеп про законопроект Купрія
Сьогодні, 18:00
Наприкінці 2018 року, до парламенту подано проект закону 9442 «Про Звернення Верховної Ради України до Президента України щодо оголошення війни, розриву дипломатичних відносин і припинення транспортного сполучення з Російською Федерацією» авторства позафракційного нардепа Віталія Купрія, який передбачає фактичне оголошення Росії війни.
Про це пише ВАР.
Основні положення проекту зводяться до таких пунктів:
Внесення у Раду подання про оголошення війни РФ;
Розірвати дипломатичні відносини;
Створити Ставку Верховного Головнокомандувача для організації відсічі країні-агресор;
Звертатися до ООН і країн-учасниць міжнародних конвенцій і договорів про стан війни з Російською Федерацією, вимогою застосування міжнародного гуманітарного права для звільнення українських військовополонених, заборони проходження військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли;
Звернутися до Ради нацбезпеки і оборони України, Верховної Ради з вимогою на час війни ввести воєнний стан на окупованих територіях і вздовж лінії бойових дій на відстані до 50 км;
Не допустити порушення конституційних прав людей на території України, де не введено воєнний стан;
Звернутися до РНБО з вимогою ввести персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб, що мають походження з країни-агресора, а саме у вигляді: блокування активів – тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджтися належним їй майном; обмеження торгових операцій; повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень на територію України;
Вжити заходів для забезпечення енергетичної незалежності від країни-агресора, зокрема у вигляді виробництва в Україні пального для атомних електростанцій, від’єднання від російської енергосистеми у сфері електричної енергії тощо;
Вжити заходів для кримінального переслідування колабораціоністів країни-агресора, зокрема Віктора Медведчука та інших агентів російських спецслужб, які становлять загрозу для національної безпеки України.
Народний депутат Ігор Лапін переконаний, що законопроект – це перш за все, піар-хід самого Купрія.
«Вимога оголосити війну Росії точно не буде єдиною подібною ініціативою: 31 грудня почалась офіційна президентська передвиборча кампанія, тоді парламентська, і в результаті до кінця жовтня Україна регулярно матиме подібні ініціативи», – коментує нардеп.
«Тому законопроект Купрія, звісно, лишиться без розгляду. Шкода, що найпевніше цей піар-хід лишиться і без інших наслідків, вже для самого «геніального ініціатора». Бо не можна так легко грати долею держави і 40 мільйонів людей», – вважає Лапін.
Ігор Лапін наголошує на тому, що в період виборчих кампаній потрібно думати не лише про своє політичне майбутнє, а про країну і, насамперед, її майбутнє на кілька десятиліть вперед.
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Про це пише ВАР.
Основні положення проекту зводяться до таких пунктів:
Внесення у Раду подання про оголошення війни РФ;
Розірвати дипломатичні відносини;
Створити Ставку Верховного Головнокомандувача для організації відсічі країні-агресор;
Звертатися до ООН і країн-учасниць міжнародних конвенцій і договорів про стан війни з Російською Федерацією, вимогою застосування міжнародного гуманітарного права для звільнення українських військовополонених, заборони проходження військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли;
Звернутися до Ради нацбезпеки і оборони України, Верховної Ради з вимогою на час війни ввести воєнний стан на окупованих територіях і вздовж лінії бойових дій на відстані до 50 км;
Не допустити порушення конституційних прав людей на території України, де не введено воєнний стан;
Звернутися до РНБО з вимогою ввести персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб, що мають походження з країни-агресора, а саме у вигляді: блокування активів – тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджтися належним їй майном; обмеження торгових операцій; повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень на територію України;
Вжити заходів для забезпечення енергетичної незалежності від країни-агресора, зокрема у вигляді виробництва в Україні пального для атомних електростанцій, від’єднання від російської енергосистеми у сфері електричної енергії тощо;
Вжити заходів для кримінального переслідування колабораціоністів країни-агресора, зокрема Віктора Медведчука та інших агентів російських спецслужб, які становлять загрозу для національної безпеки України.
Народний депутат Ігор Лапін переконаний, що законопроект – це перш за все, піар-хід самого Купрія.
«Вимога оголосити війну Росії точно не буде єдиною подібною ініціативою: 31 грудня почалась офіційна президентська передвиборча кампанія, тоді парламентська, і в результаті до кінця жовтня Україна регулярно матиме подібні ініціативи», – коментує нардеп.
«Тому законопроект Купрія, звісно, лишиться без розгляду. Шкода, що найпевніше цей піар-хід лишиться і без інших наслідків, вже для самого «геніального ініціатора». Бо не можна так легко грати долею держави і 40 мільйонів людей», – вважає Лапін.
Ігор Лапін наголошує на тому, що в період виборчих кампаній потрібно думати не лише про своє політичне майбутнє, а про країну і, насамперед, її майбутнє на кілька десятиліть вперед.
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