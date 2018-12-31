«Не можна так легко грати долею держави», – волинський нардеп про законопроект Купрія

Віталія Купрія, який передбачає фактичне оголошення Росії війни.



Про це пише



Основні положення проекту зводяться до таких пунктів:



Внесення у Раду подання про оголошення війни РФ;



Розірвати дипломатичні відносини;



Створити Ставку Верховного Головнокомандувача для організації відсічі країні-агресор;



Звертатися до ООН і країн-учасниць міжнародних конвенцій і договорів про стан війни з Російською Федерацією, вимогою застосування міжнародного гуманітарного права для звільнення українських військовополонених, заборони проходження військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли;



Звернутися до Ради нацбезпеки і оборони України, Верховної Ради з вимогою на час війни ввести воєнний стан на окупованих територіях і вздовж лінії бойових дій на відстані до 50 км;



Не допустити порушення конституційних прав людей на території України, де не введено воєнний стан;



Звернутися до РНБО з вимогою ввести персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб, що мають походження з країни-агресора, а саме у вигляді: блокування активів – тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджтися належним їй майном; обмеження торгових операцій; повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень на територію України;



Вжити заходів для забезпечення енергетичної незалежності від країни-агресора, зокрема у вигляді виробництва в Україні пального для атомних електростанцій, від’єднання від російської енергосистеми у сфері електричної енергії тощо;



Вжити заходів для кримінального переслідування колабораціоністів країни-агресора, зокрема Віктора Медведчука та інших агентів російських спецслужб, які становлять загрозу для національної безпеки України.



Народний депутат Ігор Лапін переконаний, що законопроект – це перш за все, піар-хід самого Купрія.



«Вимога оголосити війну Росії точно не буде єдиною подібною ініціативою: 31 грудня почалась офіційна президентська передвиборча кампанія, тоді парламентська, і в результаті до кінця жовтня Україна регулярно матиме подібні ініціативи», – коментує нардеп.



«Тому законопроект Купрія, звісно, лишиться без розгляду. Шкода, що найпевніше цей піар-хід лишиться і без інших наслідків, вже для самого «геніального ініціатора». Бо не можна так легко грати долею держави і 40 мільйонів людей», – вважає Лапін.



Ігор Лапін наголошує на тому, що в період виборчих кампаній потрібно думати не лише про своє політичне майбутнє, а про країну і, насамперед, її майбутнє на кілька десятиліть вперед.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наприкінці 2018 року, до парламенту подано проект закону 9442 «Про Звернення Верховної Ради України до Президента України щодо оголошення війни, розриву дипломатичних відносин і припинення транспортного сполучення з Російською Федерацією» авторства позафракційного нардепа, який передбачає фактичне оголошення Росії війни.Про це пише ВАР Основні положення проекту зводяться до таких пунктів:Внесення у Раду подання про оголошення війни РФ;Розірвати дипломатичні відносини;Створити Ставку Верховного Головнокомандувача для організації відсічі країні-агресор;Звертатися до ООН і країн-учасниць міжнародних конвенцій і договорів про стан війни з Російською Федерацією, вимогою застосування міжнародного гуманітарного права для звільнення українських військовополонених, заборони проходження військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли;Звернутися до Ради нацбезпеки і оборони України, Верховної Ради з вимогою на час війни ввести воєнний стан на окупованих територіях і вздовж лінії бойових дій на відстані до 50 км;Не допустити порушення конституційних прав людей на території України, де не введено воєнний стан;Звернутися до РНБО з вимогою ввести персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб, що мають походження з країни-агресора, а саме у вигляді: блокування активів – тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджтися належним їй майном; обмеження торгових операцій; повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень на територію України;Вжити заходів для забезпечення енергетичної незалежності від країни-агресора, зокрема у вигляді виробництва в Україні пального для атомних електростанцій, від’єднання від російської енергосистеми у сфері електричної енергії тощо;Вжити заходів для кримінального переслідування колабораціоністів країни-агресора, зокрема Віктора Медведчука та інших агентів російських спецслужб, які становлять загрозу для національної безпеки України.Народний депутатпереконаний, що законопроект – це перш за все, піар-хід самого Купрія.«Вимога оголосити війну Росії точно не буде єдиною подібною ініціативою: 31 грудня почалась офіційна президентська передвиборча кампанія, тоді парламентська, і в результаті до кінця жовтня Україна регулярно матиме подібні ініціативи», – коментує нардеп.«Тому законопроект Купрія, звісно, лишиться без розгляду. Шкода, що найпевніше цей піар-хід лишиться і без інших наслідків, вже для самого «геніального ініціатора». Бо не можна так легко грати долею держави і 40 мільйонів людей», – вважає Лапін.Ігор Лапін наголошує на тому, що в період виборчих кампаній потрібно думати не лише про своє політичне майбутнє, а про країну і, насамперед, її майбутнє на кілька десятиліть вперед.

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