вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відкриють «Пузату хату»

У Луцьку відкриють «Пузату хату»
У луцькому ЦУМі має з'явитися заклад мережі «Пузата хата».

Про це розповіли представники мережі, - пише Перший.

Заклад працюватиме на п’ятому поверсі універмагу. Для цього звідти «виселять» чотири інші кафе: «Chicken Hut», «СУШИЯ», «Вареники ТУТ» і «Зерно».

Орієнтовно відкриття заплановане на квітень.

Довідково:

Ресторани «Пузата хата» є у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Всього їх – більше 30. У закладах подають страви української кухні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: їжа, заклад, Луцьк, відкриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Волинська приватна автошкола Волинська
приватна
автошкола вітає зі святами
Останні новини
Всеукраїнський з’їзд Руху «Справедливість» висунув Валентина Наливайченка кандидатом у президенти*
Сьогодні, 17:37
У Луцьку в новорічну ніч 13 людей «відкачували» від алкоголю
Сьогодні, 17:24
У Луцьку відкриють «Пузату хату»
Сьогодні, 17:18
На Волині за 2018 рік держвиконавці стягнули понад 2 мільйони гривень заборгованих зарплат
Сьогодні, 17:10
На Одещині чоловік відрізав односельчанину вухо, коли той лежав непритомним
Сьогодні, 17:01
Схожі новини
Сьогодні – відкриття MOJO disco and karaoke* Сьогодні – відкриття MOJO disco and karaoke*
16 листопад, 2018, 17:24
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
09 жовтень, 2018, 12:00
У центрі Луцька відкриється нова кав'ярня. ФОТО У центрі Луцька відкриється нова кав'ярня. ФОТО
12 вересень, 2018, 17:27
У Луцьку відкрилася нова кав'ярня. ФОТО У Луцьку відкрилася нова кав'ярня. ФОТО
27 серпень, 2018, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як лучани найчастіше називали дітей у 2018 році
Сьогодні, 17:43
 0
Підрахували, у скільки лучанам обійдеться кутя на Святвечір
Сьогодні, 17:40
 0
У Луцьку змагалися юні хокеїсти
Сьогодні, 17:39
 0
Всеукраїнський з’їзд Руху «Справедливість» висунув Валентина Наливайченка кандидатом у президенти*
Сьогодні, 17:37
 0
У Луцьку в новорічну ніч 13 людей «відкачували» від алкоголю
Сьогодні, 17:24
 0
Медіа
відео
1/8