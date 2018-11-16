У Луцьку відкриють «Пузату хату»
Сьогодні, 17:18
У луцькому ЦУМі має з'явитися заклад мережі «Пузата хата».
Про це розповіли представники мережі, - пише Перший.
Заклад працюватиме на п’ятому поверсі універмагу. Для цього звідти «виселять» чотири інші кафе: «Chicken Hut», «СУШИЯ», «Вареники ТУТ» і «Зерно».
Орієнтовно відкриття заплановане на квітень.
Довідково:
Ресторани «Пузата хата» є у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Всього їх – більше 30. У закладах подають страви української кухні.
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Про це розповіли представники мережі, - пише Перший.
Заклад працюватиме на п’ятому поверсі універмагу. Для цього звідти «виселять» чотири інші кафе: «Chicken Hut», «СУШИЯ», «Вареники ТУТ» і «Зерно».
Орієнтовно відкриття заплановане на квітень.
Довідково:
Ресторани «Пузата хата» є у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Всього їх – більше 30. У закладах подають страви української кухні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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