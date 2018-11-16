У Луцьку відкриють «Пузату хату»





Про це розповіли представники мережі, - пише



Заклад працюватиме на п’ятому поверсі універмагу. Для цього звідти «виселять» чотири інші кафе: «Chicken Hut», «СУШИЯ», «Вареники ТУТ» і «Зерно».



Орієнтовно відкриття заплановане на квітень.



Довідково:



Ресторани «Пузата хата» є у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Всього їх – більше 30. У закладах подають страви української кухні.

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