У Луцьку за гроші ЄС відремонтують частину вулиці, оновлять світлофори і освітлення

У місті Хелмі Республіки Польща підписали Партнерську угоду щодо реалізації проекту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька».Про це повідомляє відділ інформаційної політики Луцької міської ради.Відомо, що проект буде реалізовуватися в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014–2020, отримає фінансування з коштів ЄС на заходи в Луцьку та Хелмі.Зокрема в Луцьку в рамках проекту здійснять капітальний ремонт ділянки дороги на вулиці Рівненській протяжністю 0,5 км, модернізовано систему світлофорного регулювання дорожнім рухом, оновлено вуличне освітлення на вул. Конякіна та Рівненська. Місто отримає 695 тис євро грантових коштів та дофінансовуватиме роботи з коштів місцевого бюджету.Партнерська угода врегульовуватиме відносини між бенефіціарами проекту та є обов’язковою умовою для отримання гранту, яку необхідно було виконати після того, як було підписано Грантовий договір між Хелмом та грантодавцем (Міністерство інвестицій та розвитку Республіки Польща). Очікують, що роботи в рамках проекту в Луцьку розпочнуться навесні цього року.