Коміки «Замку Любарта» перейменувалися і збираються підкорити «Лігу сміху»





Новий проект вони презентували під час сольного концерту у луцькому Палаці культури 3 січня, - пише



До нової команди, окрім коміків з «Замку Любарта» увійшли акторки Ірина Гатун та Ірина Громадская. Ірина Громадская грає дівчину Оксану, яка зустрічалась з усіма хлопцями, а Ірина Гатун – її «некрасиву» подружку.



«Кастинг був доволі масштабним. Ми переглянули багато дівчат з Луцька, але, на жаль, не вдалось знайти акторок тут. Команда «Замок Любарта» існувала 8 років, перш ніж дійти до телевізора. Такий же або, можливо, трохи менший шлях довелось би пройти людям, які ніколи не стояли на сцені. Тому ми вирішили взяти в команду людей, які були задіяні в телепроекті «Країна У», - розповів лідер команди Назар Пащук.



Цьогоріч команда планує брати участь в Одеській регіональній «Лізі сміху», а наступного – в телевізійному шоу.



«Замок Любарта» двічі брав участь у телешоу «Ліга сміху». Їхніми зірковими тренерами були ведучий Юрій Горбунов та співачка Оля Полякова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гумористи волинської команди «Замок Любарта» збираються у шоу «Ліга сміху» з новою командою «Бивші».Новий проект вони презентували під час сольного концерту у луцькому Палаці культури 3 січня, - пише Перший До нової команди, окрім коміків з «Замку Любарта» увійшли акторкита. Ірина Громадская грає дівчину Оксану, яка зустрічалась з усіма хлопцями, а Ірина Гатун – її «некрасиву» подружку.«Кастинг був доволі масштабним. Ми переглянули багато дівчат з Луцька, але, на жаль, не вдалось знайти акторок тут. Команда «Замок Любарта» існувала 8 років, перш ніж дійти до телевізора. Такий же або, можливо, трохи менший шлях довелось би пройти людям, які ніколи не стояли на сцені. Тому ми вирішили взяти в команду людей, які були задіяні в телепроекті «Країна У», - розповів лідер командиЦьогоріч команда планує брати участь в Одеській регіональній «Лізі сміху», а наступного – в телевізійному шоу.«Замок Любарта» двічі брав участь у телешоу «Ліга сміху». Їхніми зірковими тренерами були ведучийта співачка

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію