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Коміки «Замку Любарта» перейменувалися і збираються підкорити «Лігу сміху»

Коміки «Замку Любарта» перейменувалися і збираються підкорити «Лігу сміху»
Гумористи волинської команди «Замок Любарта» збираються у шоу «Ліга сміху» з новою командою «Бивші».

Новий проект вони презентували під час сольного концерту у луцькому Палаці культури 3 січня, - пише Перший.

До нової команди, окрім коміків з «Замку Любарта» увійшли акторки Ірина Гатун та Ірина Громадская. Ірина Громадская грає дівчину Оксану, яка зустрічалась з усіма хлопцями, а Ірина Гатун – її «некрасиву» подружку.

«Кастинг був доволі масштабним. Ми переглянули багато дівчат з Луцька, але, на жаль, не вдалось знайти акторок тут. Команда «Замок Любарта» існувала 8 років, перш ніж дійти до телевізора. Такий же або, можливо, трохи менший шлях довелось би пройти людям, які ніколи не стояли на сцені. Тому ми вирішили взяти в команду людей, які були задіяні в телепроекті «Країна У», - розповів лідер команди Назар Пащук.

Цьогоріч команда планує брати участь в Одеській регіональній «Лізі сміху», а наступного – в телевізійному шоу.

«Замок Любарта» двічі брав участь у телешоу «Ліга сміху». Їхніми зірковими тренерами були ведучий Юрій Горбунов та співачка Оля Полякова.

Коміки «Замку Любарта» перейменувалися і збираються підкорити «Лігу сміху»
Коміки «Замку Любарта» перейменувалися і збираються підкорити «Лігу сміху»
Коміки «Замку Любарта» перейменувалися і збираються підкорити «Лігу сміху»

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Теги: Замок Любарта, гумор, Ліга сміху
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