Коміки «Замку Любарта» перейменувалися і збираються підкорити «Лігу сміху»
Сьогодні, 11:33
Гумористи волинської команди «Замок Любарта» збираються у шоу «Ліга сміху» з новою командою «Бивші».
Новий проект вони презентували під час сольного концерту у луцькому Палаці культури 3 січня, - пише Перший.
До нової команди, окрім коміків з «Замку Любарта» увійшли акторки Ірина Гатун та Ірина Громадская. Ірина Громадская грає дівчину Оксану, яка зустрічалась з усіма хлопцями, а Ірина Гатун – її «некрасиву» подружку.
«Кастинг був доволі масштабним. Ми переглянули багато дівчат з Луцька, але, на жаль, не вдалось знайти акторок тут. Команда «Замок Любарта» існувала 8 років, перш ніж дійти до телевізора. Такий же або, можливо, трохи менший шлях довелось би пройти людям, які ніколи не стояли на сцені. Тому ми вирішили взяти в команду людей, які були задіяні в телепроекті «Країна У», - розповів лідер команди Назар Пащук.
Цьогоріч команда планує брати участь в Одеській регіональній «Лізі сміху», а наступного – в телевізійному шоу.
«Замок Любарта» двічі брав участь у телешоу «Ліга сміху». Їхніми зірковими тренерами були ведучий Юрій Горбунов та співачка Оля Полякова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Новий проект вони презентували під час сольного концерту у луцькому Палаці культури 3 січня, - пише Перший.
До нової команди, окрім коміків з «Замку Любарта» увійшли акторки Ірина Гатун та Ірина Громадская. Ірина Громадская грає дівчину Оксану, яка зустрічалась з усіма хлопцями, а Ірина Гатун – її «некрасиву» подружку.
«Кастинг був доволі масштабним. Ми переглянули багато дівчат з Луцька, але, на жаль, не вдалось знайти акторок тут. Команда «Замок Любарта» існувала 8 років, перш ніж дійти до телевізора. Такий же або, можливо, трохи менший шлях довелось би пройти людям, які ніколи не стояли на сцені. Тому ми вирішили взяти в команду людей, які були задіяні в телепроекті «Країна У», - розповів лідер команди Назар Пащук.
Цьогоріч команда планує брати участь в Одеській регіональній «Лізі сміху», а наступного – в телевізійному шоу.
«Замок Любарта» двічі брав участь у телешоу «Ліга сміху». Їхніми зірковими тренерами були ведучий Юрій Горбунов та співачка Оля Полякова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
митниця
ДФС вітає краян зі святами
Останні новини
У селі на Волині горів дерев’яний будинок
Сьогодні, 11:49
Коміки «Замку Любарта» перейменувалися і збираються підкорити «Лігу сміху»
Сьогодні, 11:33
Куди піти на вихідні у Луцьку: 4-5 січня
Сьогодні, 11:00
Водіїв попереджають про засніжені дороги на Волині
Сьогодні, 10:58