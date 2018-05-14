Показали шокуючі кадри їзди потяга «Ковель-Сарни». ВІДЕО





Про це на сторінці групи «Ковель Life» у Facebook написала користувачка Олена Талах.



"Чисто???!!! Ковель- Сарни 03.01.19 р", - підписала відео жінка.



З відео видно, що вікна у потязі дуже брудні, а вагон рухається з напіввідкритими дверима.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасажири потягу «Ковель – Сарни» скаржаться на жахливий стан вагонів і умови перевезення. Відтак, зазначається, що поїзд їздить із напіввідкритими дверима у вагоні.Про це на сторінці групи «Ковель Life» у Facebook написала користувачка"Чисто???!!! Ковель- Сарни 03.01.19 р", - підписала відео жінка.З відео видно, що вікна у потязі дуже брудні, а вагон рухається з напіввідкритими дверима.

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