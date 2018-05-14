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Показали шокуючі кадри їзди потяга «Ковель-Сарни». ВІДЕО

Показали шокуючі кадри їзди потяга «Ковель-Сарни». ВІДЕО
Пасажири потягу «Ковель – Сарни» скаржаться на жахливий стан вагонів і умови перевезення. Відтак, зазначається, що поїзд їздить із напіввідкритими дверима у вагоні.

Про це на сторінці групи «Ковель Life» у Facebook написала користувачка Олена Талах.

"Чисто???!!! Ковель- Сарни 03.01.19 р", - підписала відео жінка.

З відео видно, що вікна у потязі дуже брудні, а вагон рухається з напіввідкритими дверима.

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Теги: потяг, Ковель, Сарни
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