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Судили волинянина, який сокирою побив товариша по чарці

Судили волинянина, який сокирою побив товариша по чарці
На Волині судили чоловіка, який напав з сокирою на товариша.

Про це йдеться у вироці Любешівського районного суду,- пише Конкурент.

У документі зазначено, що 20 травня 2018 року між двома чоловіками, які перед цим розпили пляшку самогону, виник словесний конфлікт.

Згодом, один із учасників відчув сп'яніння та пішов відпочивати. Інший ж, своєю чергою, увірвався до кімнати, в якій перебував його товариш по чарці, та наніс йому удар лезом та три удари обухом сокири чим заподіяв потерпілому тілесне ушкодження у вигляді відкритого зламу верхньої третини лівої плечової кістки, що відноситься до категорії тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя.

Обвинуваченого засудили до 5 років умовно.

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Теги: сокира, суд, побиття, Волинь
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