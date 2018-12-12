Алло, це банк: на новорічні свята на Волині активізувалися шахраї
Сьогодні, 17:06
Шахраї значно активізували свою діяльність на Волині у святкові дні.
Лише за один день на Волині зареєстровано понад десяток шахрайств, серед яких 5 – пов’язані із "дзвінками з банку", - повідомили у прес-службі волинської поліції.
До потерпілих телефонували зловмисники і, назвавшись працівниками банківських установ, під приводом необхідності розблокування банківської картки, припинення "хакерської атаки" на рахунок та зміни пін-коду просили назвати персональні дані та реквізити карток.
Повідомивши такі відомості шахраям, лучанин позбувся 1300 гривень, мешканка Луцького району – понад 41 тисячі гривень, мешканці Любешівщини – 13 тисяч та 30 тисяч гривень, а мешканець Ратнівщини – 2 тисяч гривень.
"Прокуратура області вкотре нагадує: аби не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані та реквізити своїх банківських рахунків, адже працівники банківських установ навіть у святкові дні не проводять жодних операцій у телефонному режимі. Якщо про проблеми з рахунком повідомляє телефоном "банківський працівник" – потелефонуйте у банк та з'ясуйте ситуацію", - йдеться у повідомленні.
Якщо ви загубили мобільний або сім-карта перестала працювати, відразу ж заблокуйте прив’язані до цього номеру телефону банківські картки.
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Лише за один день на Волині зареєстровано понад десяток шахрайств, серед яких 5 – пов’язані із "дзвінками з банку", - повідомили у прес-службі волинської поліції.
До потерпілих телефонували зловмисники і, назвавшись працівниками банківських установ, під приводом необхідності розблокування банківської картки, припинення "хакерської атаки" на рахунок та зміни пін-коду просили назвати персональні дані та реквізити карток.
Повідомивши такі відомості шахраям, лучанин позбувся 1300 гривень, мешканка Луцького району – понад 41 тисячі гривень, мешканці Любешівщини – 13 тисяч та 30 тисяч гривень, а мешканець Ратнівщини – 2 тисяч гривень.
"Прокуратура області вкотре нагадує: аби не стати жертвою шахраїв, у жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані та реквізити своїх банківських рахунків, адже працівники банківських установ навіть у святкові дні не проводять жодних операцій у телефонному режимі. Якщо про проблеми з рахунком повідомляє телефоном "банківський працівник" – потелефонуйте у банк та з'ясуйте ситуацію", - йдеться у повідомленні.
Якщо ви загубили мобільний або сім-карта перестала працювати, відразу ж заблокуйте прив’язані до цього номеру телефону банківські картки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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