У Луцьку влаштують різдвяний концерт проекту «Чужих дітей не буває»

Організатори «Чужих дітей не буває» запрошують усіх охочих відвідати різдвяний концерт, який відбудеться 8 січня у міському будинку культури.Захід є завершенням благодійного проекту. Кожен присутній зможе насолодитись чудовими піснями та отримати солодкий подарунок, - повідомили оранізатори.Протягом грудня-січня було залучено велику кількість людей та організацій. За цей час волонтери акції відвідали з святковою програмою та подарунками:- санаторій для особливих дітей «Дачний»;- притулок для неповнолітніх у місті Рожище;- Клеванську спеціальну школу-інтернат;- село Навіз у дім пристарілих;- обласний слідчий ізолятор.А також організовано низку різдвяних заходів:- колядки у РЦ «Промінь»;- різдвяний вечір та фуршет для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах;- ранкова святкова програма для дітей з обмеженими можливостями;- святкова програма для усіх охочих дітей.«Після фінального концерту ми не зупинемось, адже є ще місця, які ми хочемо відвідати. Дякуємо усім хто долучився до нашого проекту» - повідомив координатор проекту