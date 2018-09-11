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У Луцьку влаштують різдвяний концерт проекту «Чужих дітей не буває»

У Луцьку влаштують різдвяний концерт проекту «Чужих дітей не буває»
Організатори «Чужих дітей не буває» запрошують усіх охочих відвідати різдвяний концерт, який відбудеться 8 січня у міському будинку культури.

Захід є завершенням благодійного проекту. Кожен присутній зможе насолодитись чудовими піснями та отримати солодкий подарунок, - повідомили оранізатори.

Протягом грудня-січня було залучено велику кількість людей та організацій. За цей час волонтери акції відвідали з святковою програмою та подарунками:

- санаторій для особливих дітей «Дачний»;

- притулок для неповнолітніх у місті Рожище;

- Клеванську спеціальну школу-інтернат;

- село Навіз у дім пристарілих;

- обласний слідчий ізолятор.

А також організовано низку різдвяних заходів:

- колядки у РЦ «Промінь»;

- різдвяний вечір та фуршет для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах;

- ранкова святкова програма для дітей з обмеженими можливостями;

- святкова програма для усіх охочих дітей.

«Після фінального концерту ми не зупинемось, адже є ще місця, які ми хочемо відвідати. Дякуємо усім хто долучився до нашого проекту» - повідомив координатор проекту Дмитро Груша.

У Луцьку влаштують різдвяний концерт проекту «Чужих дітей не буває»
У Луцьку влаштують різдвяний концерт проекту «Чужих дітей не буває»
У Луцьку влаштують різдвяний концерт проекту «Чужих дітей не буває»
У Луцьку влаштують різдвяний концерт проекту «Чужих дітей не буває»
У Луцьку влаштують різдвяний концерт проекту «Чужих дітей не буває»
У Луцьку влаштують різдвяний концерт проекту «Чужих дітей не буває»
У Луцьку влаштують різдвяний концерт проекту «Чужих дітей не буває»

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Теги: діти, допомога, благодійність
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