У Луцьку влаштують різдвяний концерт проекту «Чужих дітей не буває»
Сьогодні, 14:47
Організатори «Чужих дітей не буває» запрошують усіх охочих відвідати різдвяний концерт, який відбудеться 8 січня у міському будинку культури.
Захід є завершенням благодійного проекту. Кожен присутній зможе насолодитись чудовими піснями та отримати солодкий подарунок, - повідомили оранізатори.
Протягом грудня-січня було залучено велику кількість людей та організацій. За цей час волонтери акції відвідали з святковою програмою та подарунками:
- санаторій для особливих дітей «Дачний»;
- притулок для неповнолітніх у місті Рожище;
- Клеванську спеціальну школу-інтернат;
- село Навіз у дім пристарілих;
- обласний слідчий ізолятор.
А також організовано низку різдвяних заходів:
- колядки у РЦ «Промінь»;
- різдвяний вечір та фуршет для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах;
- ранкова святкова програма для дітей з обмеженими можливостями;
- святкова програма для усіх охочих дітей.
«Після фінального концерту ми не зупинемось, адже є ще місця, які ми хочемо відвідати. Дякуємо усім хто долучився до нашого проекту» - повідомив координатор проекту Дмитро Груша.
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Захід є завершенням благодійного проекту. Кожен присутній зможе насолодитись чудовими піснями та отримати солодкий подарунок, - повідомили оранізатори.
Протягом грудня-січня було залучено велику кількість людей та організацій. За цей час волонтери акції відвідали з святковою програмою та подарунками:
- санаторій для особливих дітей «Дачний»;
- притулок для неповнолітніх у місті Рожище;
- Клеванську спеціальну школу-інтернат;
- село Навіз у дім пристарілих;
- обласний слідчий ізолятор.
А також організовано низку різдвяних заходів:
- колядки у РЦ «Промінь»;
- різдвяний вечір та фуршет для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах;
- ранкова святкова програма для дітей з обмеженими можливостями;
- святкова програма для усіх охочих дітей.
«Після фінального концерту ми не зупинемось, адже є ще місця, які ми хочемо відвідати. Дякуємо усім хто долучився до нашого проекту» - повідомив координатор проекту Дмитро Груша.
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