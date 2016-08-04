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Показали вогні вечірнього волинського міста крізь об'єктив фотоапарата

Показали вогні вечірнього волинського міста крізь об'єктив фотоапарата
Відомий у Ковелі фотограф Олександр Фомук став володарем двох премій у конкурсі фоторобіт з нагоди відзначення 500-річчя надання Ковелю Магдебурзького права.

Він здобув перемогу у номінації "Краєвиди міста" та став лауреатом другої премії у номінації "Архітекрура та історичні пам’ятки". Пише КовельPost.

Олександр Фомук і надалі продовжує дивувати ковельчан своїми роботами. Адже через об'єктив його фотоапарата можна побачити красу рідного міста, яку у буденних клопотах не помічаємо.
Показали вогні вечірнього волинського міста крізь об'єктив фотоапарата

Показали вогні вечірнього волинського міста крізь об'єктив фотоапарата

Показали вогні вечірнього волинського міста крізь об'єктив фотоапарата

Показали вогні вечірнього волинського міста крізь об'єктив фотоапарата

Показали вогні вечірнього волинського міста крізь об'єктив фотоапарата

Показали вогні вечірнього волинського міста крізь об'єктив фотоапарата

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Теги: Ковель, місто, вечір
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