Показали вогні вечірнього волинського міста крізь об'єктив фотоапарата

Олександр Фомук став володарем двох премій у конкурсі фоторобіт з нагоди відзначення 500-річчя надання Ковелю Магдебурзького права.



Він здобув перемогу у номінації "Краєвиди міста" та став лауреатом другої премії у номінації "Архітекрура та історичні пам’ятки". Пише



Олександр Фомук і надалі продовжує дивувати ковельчан своїми роботами. Адже через об'єктив його фотоапарата можна побачити красу рідного міста, яку у буденних клопотах не помічаємо.













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