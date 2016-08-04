Показали вогні вечірнього волинського міста крізь об'єктив фотоапарата
Сьогодні, 00:36
Відомий у Ковелі фотограф Олександр Фомук став володарем двох премій у конкурсі фоторобіт з нагоди відзначення 500-річчя надання Ковелю Магдебурзького права.
Він здобув перемогу у номінації "Краєвиди міста" та став лауреатом другої премії у номінації "Архітекрура та історичні пам’ятки". Пише КовельPost.
Олександр Фомук і надалі продовжує дивувати ковельчан своїми роботами. Адже через об'єктив його фотоапарата можна побачити красу рідного міста, яку у буденних клопотах не помічаємо.
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Він здобув перемогу у номінації "Краєвиди міста" та став лауреатом другої премії у номінації "Архітекрура та історичні пам’ятки". Пише КовельPost.
Олександр Фомук і надалі продовжує дивувати ковельчан своїми роботами. Адже через об'єктив його фотоапарата можна побачити красу рідного міста, яку у буденних клопотах не помічаємо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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