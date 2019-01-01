Лучан кличуть на різдвяні посиденьки

У Луцьку “Творчий калейдоскоп” влаштовує різдвяні посиденьки в колі друзів.Захід відбудеться 12 січня.“Запрошуємо до нашої затишної домівки, щоб разом порадіти року що щойно прийшов та Великому світлому святу Різдва Христового. За цікавою дружньою роботою поспілкуємось, спробуємо будувати плани на майбутнє. На Вас чекають цікаві майстер-класи, привітання від справжніх артистів —стуДії “Бешкетники”, вони створять справжній вертеп. Колядки в дитячому виконанні — це круто! І на завершення, як завжди, ЧудоЧайник, смачне печиво і море позитиву”, — кажуть організатори.Захід відбувається за підтримки департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Місце проведення — вул. Винниченка, 67а (другий поверх). Початок — о 15:00.