Онкохвора Мар'яна Пархом'юк показала, як святкує Різдво. ФОТО
Сьогодні, 04:26
Онкохвора волинянка Мар'яна Пархом'юк поділился різдвяними світлинами.
Фотографії дівчина виклала на своїй сторінці у мережі facebook.
"Щасливого Різдва!", - написала дівчина.
Нагадаємо, про хворобу дівчини відомого волинського фотографа Володимира Хомича стало відомо 13 жовтня. Вже за перший день збору коштів на лікування вдалося зібрати 388 тисяч гривень, а незабром сума пожертв благодійників сягнула мільйона гривень.
Пізніше дівчина розповідала, як у Білорусі проходить її лікування.
А нещодавно написала, що повернеться додому в 2020 році.
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Фотографії дівчина виклала на своїй сторінці у мережі facebook.
"Щасливого Різдва!", - написала дівчина.
Нагадаємо, про хворобу дівчини відомого волинського фотографа Володимира Хомича стало відомо 13 жовтня. Вже за перший день збору коштів на лікування вдалося зібрати 388 тисяч гривень, а незабром сума пожертв благодійників сягнула мільйона гривень.
Пізніше дівчина розповідала, як у Білорусі проходить її лікування.
А нещодавно написала, що повернеться додому в 2020 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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