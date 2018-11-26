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Онкохвора Мар'яна Пархом'юк показала, як святкує Різдво. ФОТО

Онкохвора Мар'яна Пархом'юк показала, як святкує Різдво. ФОТО
Онкохвора волинянка Мар'яна Пархом'юк поділился різдвяними світлинами.

Фотографії дівчина виклала на своїй сторінці у мережі facebook.

"Щасливого Різдва!", - написала дівчина.

Нагадаємо, про хворобу дівчини відомого волинського фотографа Володимира Хомича стало відомо 13 жовтня. Вже за перший день збору коштів на лікування вдалося зібрати 388 тисяч гривень, а незабром сума пожертв благодійників сягнула мільйона гривень.
Онкохвора Мар'яна Пархом'юк показала, як святкує Різдво. ФОТО

Онкохвора Мар'яна Пархом'юк показала, як святкує Різдво. ФОТО

Пізніше дівчина розповідала, як у Білорусі проходить її лікування.

А нещодавно написала, що повернеться додому в 2020 році.

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Теги: Мар'яна Пархом'юк, рак, лікування, Різдво
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