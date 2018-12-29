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У Grand Central, що у «Промені», відкриють новий заклад*

У Grand Central, що у «Промені», відкриють новий заклад*
Вже цього місяця у Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», відкриється новий заклад – "Chicken Hut".

Нагадуємо, що ще в грудні у Grand Central відкрився «Food Truck» – заклад з шаурмою, кебабом та хот-догами.

Вже за лічені дні тут очікується відкриття вже давно відомого у Луцьку закладу швидкого харчування.

Улюблені бургери, картопля-фрі, лаваші та кола. Все це знову тішитиме лучан у доступному місці – Grand Central.

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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