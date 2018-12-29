У Grand Central, що у «Промені», відкриють новий заклад*

Вже цього місяця у Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», відкриється новий заклад – "Chicken Hut".Нагадуємо, що ще в грудні у Grand Central відкрився «Food Truck» – заклад з шаурмою, кебабом та хот-догами.Вже за лічені дні тут очікується відкриття вже давно відомого у Луцьку закладу швидкого харчування.Улюблені бургери, картопля-фрі, лаваші та кола. Все це знову тішитиме лучан у доступному місці – Grand Central.