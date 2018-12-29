У Grand Central, що у «Промені», відкриють новий заклад*
Сьогодні, 18:33
Вже цього місяця у Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», відкриється новий заклад – "Chicken Hut".
Нагадуємо, що ще в грудні у Grand Central відкрився «Food Truck» – заклад з шаурмою, кебабом та хот-догами.
Вже за лічені дні тут очікується відкриття вже давно відомого у Луцьку закладу швидкого харчування.
Улюблені бургери, картопля-фрі, лаваші та кола. Все це знову тішитиме лучан у доступному місці – Grand Central.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадуємо, що ще в грудні у Grand Central відкрився «Food Truck» – заклад з шаурмою, кебабом та хот-догами.
Вже за лічені дні тут очікується відкриття вже давно відомого у Луцьку закладу швидкого харчування.
Улюблені бургери, картопля-фрі, лаваші та кола. Все це знову тішитиме лучан у доступному місці – Grand Central.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
«СПАС» вітає волинян з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Луцьку на автостанції горіла маршрутка. ФОТО
Сьогодні, 18:42
У Grand Central, що у «Промені», відкриють новий заклад*
Сьогодні, 18:33