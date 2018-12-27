Друге життя ялинки: луцький зоопарк приймає новорічні дерева





Про це розповіла директорка зоопарку Людмила Денисенко, - інформує



«Ялинки від людей прийматимемо тільки ті, які не оброблені штучним снігом і які повністю почищені від новорічних прикрас, гірлянд і «дощику». Такі ялинки будуть використовуватися для облаштування сховку для тварин, щоб збагатити їхнє середовище. Оленям або ланям будемо робити такі своєрідні укриття. За допомогою ялинок створюватимемо умови, які максимально наближені до природніх», – розповіла Людмила Денисенко.



«В їжу для тварин будуть використовувати тільки свіжі ялинки. В зоопарк вже зателефонував продавець ялинок і зголосився привезти ті деревця, які продати не вдалося. Новорічні красуні прийматимемо до останнього, оскільки кожна ялинка в результаті отримає друге життя», – зазначила директорка.



Людмила Денисенко розповіла, що навість повністю сухі ялинки використовуватимуть. Дерева будуть чистити і лишатимуть стовбур, який згодиться для опалення або для створення нових декорацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В луцькому зоопарку розпочали щорічну акцію з прийому новорічних ялинок від громадян. Деревця планують використовувати для годування тварин, створення декорацій і для облаштування умов, які максимально наближені до природніх.Про це розповіла директорка зоопарку, - інформує Перший «Ялинки від людей прийматимемо тільки ті, які не оброблені штучним снігом і які повністю почищені від новорічних прикрас, гірлянд і «дощику». Такі ялинки будуть використовуватися для облаштування сховку для тварин, щоб збагатити їхнє середовище. Оленям або ланям будемо робити такі своєрідні укриття. За допомогою ялинок створюватимемо умови, які максимально наближені до природніх», – розповіла Людмила Денисенко.«В їжу для тварин будуть використовувати тільки свіжі ялинки. В зоопарк вже зателефонував продавець ялинок і зголосився привезти ті деревця, які продати не вдалося. Новорічні красуні прийматимемо до останнього, оскільки кожна ялинка в результаті отримає друге життя», – зазначила директорка.Людмила Денисенко розповіла, що навість повністю сухі ялинки використовуватимуть. Дерева будуть чистити і лишатимуть стовбур, який згодиться для опалення або для створення нових декорацій.

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